KPSS'li KPSS'siz belediyeye memur alımı! Listedeki şartları taşıyan hemen başvuruya koşsun

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken, Türkiye genelinde 64 belediye tarafından yayımlanan ilanlarla toplam 830 memur ve personel alımı gerçekleştirilecek. Alımlar, KPSS ile yapılan Belediye Memur Alımları ve KPSS'siz Personel Alımları olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenecek. İlanlara başvuruların Kasım ve Aralık ayları içinde devam edeceği belirtilirken, başvuru şartları ve detaylar da açıklandı.

KPSS ile 360 Memur Alımı:

Bu kapsamda, 33 belediye tarafından KPSS ile toplamda 360 memur alımı yapılacak. Alımlar farklı kadrolarda gerçekleştirilecek olup, örneğin Efeler Belediyesi'nin 1 Şehir Plancısı, 2 Mühendis, 1 Ekonomist kadrosuna başvurular 22 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek. İlgilenen adaylar, detayları ilan detay linkleri üzerinden inceleyebilirler.

KPSS'siz 470 Personel Alımı:

Diğer yandan, 31 belediye tarafından KPSS'siz 470 personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar kapsamında farklı kadrolarda, örneğin Karabağlar Belediyesi'nin 20 Zabıta Memuru kadrosuna başvurular 17 Kasım 2023 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuru şartları ve kontenjan detayları, ilan detay linkleri üzerinden öğrenilebilir.





Adaylardan genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunu bulunmama gibi şartlar aranacak. KPSS ile yapılan memur alımlarında, 2022 yılında gerçekleştirilen sınavdan Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50, 60 veya 70 puan alınması gereklidir.

Memur alımlarında genel olarak 30 yaş sınırlaması bulunurken, KPSS'siz personel alımlarında yaş şartları ilanlara göre değişebilir. Başvuru yapacak adaylar, ilgili belediyenin ilan detay sayfasından başvuru tarihleri, kontenjanlar ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirler. İlgili ilanlara başvuruda bulunacak adaylar, belirlenen tarihler içinde başvurularını tamamlamalı ve gerekli belgelerle birlikte süreci takip etmelidirler.

Başvuracak adaylardan, ilanlarda belirtilen kadro için gerekli olan eğitim ve deneyim şartlarına da dikkat etmeleri önemlidir. Örneğin, KPSS ile yapılan memur alımlarında lisans mezunu olma şartı aranırken, bazı kadrolar için belirli bir mesleki deneyim gerekliliği bulunabilir. Adayların bu şartları ilgili ilan detaylarında detaylı olarak incelemeleri ve başvurularını bu doğrultuda gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, belediyeler tarafından başvuru yapan adayların başvuru dosyaları incelenecek ve uygun görülen adaylar belirlenecektir. Bu adaylar daha sonra sözlü mülakat, yazılı sınav veya yetenek testleri gibi değerlendirme aşamalarına tabi tutulabilirler. Her bir belediyenin değerlendirme süreci farklı olabilir, bu nedenle adaylar ilgili belediyenin duyurularını yakından takip etmelidirler.

Adaylar başvurularını gerçekleştirirken, belirtilen tarihleri kaçırmamaları ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları önemlidir. Başvuru sürecinde adayların iletişim bilgilerini güncel tutmaları ve duyuruları düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

Efeler Belediyesi, KPSS 60 puan şartıyla birçok farklı pozisyonda memur alımı yapacak. Kontenjan dağılımında şehir plancısı, mühendis, ve ekonomist gibi pozisyonlar bulunmaktadır. Başvurular 22 Kasım 2023 tarihine kadar kabul edilecektir.

Adalar Belediyesi, KPSS puan şartı arayarak 11 farklı pozisyonda memur alımı gerçekleştirecektir. Zabıta memuru, mimar, mühendis gibi farklı alanlarda kontenjanlar bulunmaktadır. Başvurular 24 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecektir.





İzmir Büyükşehir Belediyesi, KPSS 60 puan şartıyla toplamda 109 memur alımı gerçekleştirecektir. Kontenjanlar arasında itfaiye eri ve zabıta memuru gibi pozisyonlar yer almaktadır. Başvurular 1 Aralık 2023 tarihine kadar alınacaktır.

Cizre Belediyesi, KPSS puan şartı arayarak 20 zabıta memuru ve 20 itfaiye eri alımı yapacak. Başvurular 22 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

Fatih Belediyesi, KPSS puan şartı ile bir arkeolog ve bir şehir plancısı alımı yapacak. Başvurular 15 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek.

Yenişehir Belediyesi, KPSS puan şartı arayarak bir sosyal çalışmacı ve bir mühendis alacak. Başvurular 29 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

Muratlı Belediyesi, KPSS puan şartı arayarak bir mimar, bir mühendis ve bir tekniker alımı yapacak. Başvurular 21 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek.

Bornova Belediyesi, KPSS puan şartı olmadan 18 genel (beden işçisi) ve 1 eski hükümlü genel (beden işçisi) alımı gerçekleştirecek. Başvurular 17 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

Bozköy Belediyesi, KPSS puan şartı olmadan toplam 27 kişi için memur alımı yapacak. Başvurular 17 Kasım 2023 tarihine kadar sürecek.

Ayrıca, İŞKUR üzerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. tarafından yapılacak olan 470 personel alımı için detaylı ilanlar bulunmaktadır. Başvuruların son tarihi 31 Ocak 2024'tür. İlan detayları için bu bağlantıya göz atabilirsiniz.