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4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

SGK'nın sunduğu ödenek ve yardımlar hakkında detaylı bilgiler. Cenaze ödeneği ve başvuru şartları hakkında bilgilendirme.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:48
4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

SGK'da Paranız Olabilir!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik sürecinin yanı sıra birçok önemli yardım ve ödenek sunmaktadır. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, birçok kişinin hak ettiği, fakat farkında olmadığı ödenekler hakkında uyarıda bulundu. Bu bağlamda, cenaze yardımı gibi farklı desteklerin mevcut olduğunu ifade etti.

Ödenekler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Karakaş, SGK'nın yalnızca emeklilik maaşı ödemediğini, aynı zamanda farklı yardımlar da sağladığını belirtti. Başvuruları yapılmayan desteklerin hak kayıplarına yol açabileceğini vurgulayan Karakaş, "Eğer başvuru yapılmazsa, 5 yıl içinde bu hakların kaybolma riski var," şeklinde konuştu.

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Cenaze Ödeneği Nedir ve Ne Kadar?

Cenaze ödeneği, vefat eden bir sigortalının yakınlarına sağlanan mali destek olarak ön plana çıkmaktadır. 2025 yılı itibarıyla bu ödeneğin tutarı 4888 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, ödenek tutarı, vefat eden kişinin sigorta durumuna göre değişiklik göstermektedir. Emekli memurlar için bu miktar 19.240 TL’ye kadar çıkarken, bir milletvekili için cenaze yardımı 115.442 TL’ye kadar ulaşabilmektedir.

Cenaze Ödeneği Almak İçin Gereken Şartlar

Cenaze ödeneği alabilmek için gerekli başvurular, vefat eden kişinin SGK prim gün sayısına bağlıdır. Eğer kişi emekli değilse, ölüm tarihinden önce en az 360 gün SGK priminin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır. Aile üyeleri arasında eş, çocuklar, anne-baba ve kardeşler, cenaze ödeneğini talep edebilir.

Emeklilik Maaşı Bağlanmadığında Toplu Para İadesi

SGK'dan emeklilik maaşı bağlanmayan yakınlar için de toplu para alma hakkı bulunmaktadır. Vefat eden kişinin prim ödemeleri, başvuru yapıldığı ve gerekli şartlar sağlandığı takdirde geri alınabilir. Karakaş, "Eğer ölen kişinin emekli maaşı bağlanma şartları yoksa, bu durumda primleri topluca almak mümkündür. Başvurular sırasında ilgili formu doldurarak gerekli işlemleri başlatabilirsiniz," dedi.

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