Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 16'lı tuvalet kağıdı resmen dip fiyatı gördü! Bu fiyata 16'lı tuvalet kağıdı almak mümkün değil

Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerden müjde dolu haber geldi. 16'lı tuvalet kağıdını resmen dip fiyata satışa çıkarttı. Gıda ve hijyen ürünlerinde pes peşe gelen zamların ardından bir çok zincir market bu ürünlerde indirim kampanyasına gitmişti. Peş peşe indirim haberleri duyulsa da son noktayı Tarım Kredi Kooperatif Marketleri koydu. Resmen dip fiyata 16'lı tuvalet kağıdını satacağını aktardı.

Son dönemler içerisinde tuvalet kağıdı ve peçete fiyatları pes peşe yapılan temel ihtiyaç zamlarında en çok nasibini alan ürünler arasında yerini aldı. Gelen pes peşe ve büyük ölçekli zamlar bir çok vatandaşın geçim mücadelesinin üzerine binmesine sebep oldu. Tam bu noktada zincir marketler vatandaşa destek olmak için kış indirimlerini açıkladı. Tuvalet kağıdında yapılan indirimde ise Tarım Kredi Kooperatif marketler noktayı koydu. Yaptığı indirim kapsamında 16'lı tuvalet kağıdını dip fiyata düşürdüğünü açıkladı.

EN UYGUN TUVALET KAĞIDI 2023



Tuvalet kağıdı fiyatlarında en büyük ölçekli indirim kampanyası Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerden duyuruldu. Büyük indirim kapsamında 16'lı elit tuvalet kağıdını sadece 73.90 TL satılacağını aktardı. Tuvalet kağıdını bu fiyata almak için vatandaşlar resmen sıraya girecek. 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı daha önce bu fiyatı görmedi. Stok yapmaya hazır olun!



