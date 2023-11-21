Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 16'lı tuvalet kağıdı resmen dip fiyatı gördü! Bu fiyata 16'lı tuvalet kağıdı almak mümkün değil

Gelen peş peşe zamlardan özellikle tuvalet kağıdı ve ayçiçeği yağı fiyatları etkilendi. Bu noktada bir çok market peş peşe indirim haberleri duyurmaya başladı. Tarım Kredi Kooperatifi Marketler ise bu indirim kampanyalarına son noktayı koydu. 16'lı tuvalet kağıdını resmen dip fiyata satışa çıkarttı.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 16'lı tuvalet kağıdı resmen dip fiyatı gördü! Bu fiyata 16'lı tuvalet kağıdı almak mümkün değil
Yayın Tarihi:

Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerden müjde dolu haber geldi. 16'lı tuvalet kağıdını resmen dip fiyata satışa çıkarttı. Gıda ve hijyen ürünlerinde pes peşe gelen zamların ardından bir çok zincir market bu ürünlerde indirim kampanyasına gitmişti. Peş peşe indirim haberleri duyulsa da son noktayı Tarım Kredi Kooperatif Marketleri koydu. Resmen dip fiyata 16'lı tuvalet kağıdını satacağını aktardı.

Son dönemler içerisinde tuvalet kağıdı ve peçete fiyatları pes peşe yapılan temel ihtiyaç zamlarında en çok nasibini alan ürünler arasında yerini aldı. Gelen pes peşe ve büyük ölçekli zamlar bir çok vatandaşın geçim mücadelesinin üzerine binmesine sebep oldu. Tam bu noktada zincir marketler vatandaşa destek olmak için kış indirimlerini açıkladı. Tuvalet kağıdında yapılan indirimde ise Tarım Kredi Kooperatif marketler noktayı koydu. Yaptığı indirim kapsamında 16'lı tuvalet kağıdını dip fiyata düşürdüğünü açıkladı.

EN UYGUN TUVALET KAĞIDI 2023 

Tuvalet kağıdı fiyatlarında en büyük ölçekli indirim kampanyası Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerden duyuruldu. Büyük indirim kapsamında 16'lı elit tuvalet kağıdını sadece 73.90 TL satılacağını aktardı. Tuvalet kağıdını bu fiyata almak için vatandaşlar resmen sıraya girecek. 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı daha önce bu fiyatı görmedi. Stok yapmaya hazır olun!

 

Tarım Kredi Kooperatifi Marketler indirimli tuvalet kağıdı

Öne Çıkanlar
Instagram kullanıcıları bu yeniliğe bayılacak! Herkes tek tek denemeye başladı Instagram kullanıcıları bu yeniliğe bayılacak! Herkes tek tek denemeye başladı
İstenmeyen tüylerden kurtaran bilinmeyen yöntem! Yılların çilesi böyle sona erecek İstenmeyen tüylerden kurtaran bilinmeyen yöntem! Yılların çilesi böyle sona erecek
Başvuranlara toplu para iadesi yapılacak! Cebinde kredi kartı olanlar dikkat: Hemen geri alabilirsiniz Başvuranlara toplu para iadesi yapılacak! Cebinde kredi kartı olanlar dikkat: Hemen geri alabilirsiniz
Çok Okunanlar
Çaydanlıklarınız eskisi gibi parlak değilse bunu deneyin! 30 saniyede yenisinden daha ışıl ışıl olacak Çaydanlıklarınız eskisi gibi parlak değilse bunu deneyin! 30 saniyede yenisinden daha ışıl ışıl olacak Evde orkide besleyenler bu tarifi denesin! Kurumuş orkidelere bile çiçek açtıran mucize karışım Evde orkide besleyenler bu tarifi denesin! Kurumuş orkidelere bile çiçek açtıran mucize karışım KPSS'li KPSS'siz belediyeye memur alımı! Listedeki şartları taşıyan hemen başvuruya koşsun KPSS'li KPSS'siz belediyeye memur alımı! Listedeki şartları taşıyan hemen başvuruya koşsun Aile Bakanlığı iş arayanlara duyurdu! 7 ilde personel alımı yapılacak: Bu şartları sağlayanların işi hazır Aile Bakanlığı iş arayanlara duyurdu! 7 ilde personel alımı yapılacak: Bu şartları sağlayanların işi hazır Tarım Kredi Market'te ayçiçek yağı indirimi başladı! 3 gün içinde giden bu fiyattan koli koli alacak Tarım Kredi Market'te ayçiçek yağı indirimi başladı! 3 gün içinde giden bu fiyattan koli koli alacak Cebinde kağıt parası olanlar hemen baksın! 5-10-20 TL'de bu ibare varsa yaşadınız Cebinde kağıt parası olanlar hemen baksın! 5-10-20 TL'de bu ibare varsa yaşadınız