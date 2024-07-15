Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi büro personeli alımı! KPSS 50 puan isteniyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) bendine göre işe alınacak personelin pozisyonları aşağıda sıralanmıştır.



BAŞVURU KOŞULLARI VE TARİHLERİ

Adaylar sadece bir pozisyona başvurabileceklerdir. İlgili pozisyon için gerekli sertifikaların, duyuru tarihinden önce alınmış olması şarttır. Başvurular yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden kabul edilecek olup, şahsen başvuru alınmayacaktır. Başvurular, 10 Temmuz 2024 ile 24 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir.

ALINACAK POZİSYONLAR VE GEREKEN NİTELİKLER

1. Koruma ve Güvenlik Görevlisi (1 Erkek)• Ön lisans diploması almış olmak.

• Geçerliliği süren özel güvenlik kimliği taşımak.

• 35 yaşını aşmamış olmak.

2. Basketbol Spor Uzmanı

• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi lisans programlarından mezuniyet.

• Minimum 3. Kademe (C) Basketbol Antrenörlük belgesi bulundurmak.

3. Voleybol Spor Uzmanı

• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi lisans programlarından mezun olmuş olmak.

• En az 3. Kademe (Kıdemli Antrenör) Voleybol Antrenörlük belgesine sahip olmak.

4. Futbol Spor Uzmanı

• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi lisans programlarını tamamlamış olmak.

• UEFA (B) Futbol Antrenörlük belgesi sahibi olmak.

5. Ofis Personeli (Lisans Mezunu)

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Siber Güvenlik, KVKK, Kalite Yönetimi alanlarında çalışacak.

• İlgili alanlarda sertifikaya sahip olmak.

6. Ofis Personeli (Lise Mezunu)

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Siber Güvenlik, KVKK, Kalite Yönetimi alanlarında görev yapacak.

• Bu alanlarda gerekli sertifikalara sahip olmak.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

Gerçeğe aykırı belge beyanında bulunan adaylar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Spor Uzmanı pozisyonları için KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacak, diğer pozisyonlar için ise KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre aday listeleri belirlenecektir. Adaylar, başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden öğrenebileceklerdir.