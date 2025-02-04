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Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Emekliler, Ramazan Bayramı öncesi ikramiye artışı için umutla bekliyor. 2025'te ikramiye tutarının ne olacağı merak konusu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:17
Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Yükselen enflasyon karşısında alım güçlerinin düştüğünü hisseden emekliler, bayram ikramiyelerine yapılacak artışla birlikte bayram masraflarını karşılayabilecekleri umudunu taşıyorlar. Ramazan ayına sayılı günler kala, emekli vatandaşlar, bayram ikramiyeleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Bayram İkramiyesi Beklentisi Yüksek

İlk kez 2018 yılında 900 TL olarak uygulamaya alınan bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıl 3.000 TL’ye kadar yükseldi. Emekliler, 2025 yılı için yapılacak olası zam ile ilgili hesaplar yapmaya başladı. Bayram coşkusu yaşamak isteyen emekli, ikramiye miktarının artmasını umuyor.

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Bu Sene İkramiye Ne Kadar Olacak?

Emekliler, bu yılki ikramiye tutarının ne olacağını merakla bekliyor. Emekli maaşlarındaki artış oranı dikkate alınırsa, ikramiye tutarının 3.472 TL'ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Ancak bazı tahminler, bu rakamın 3.500 TL ile 4.500 TL arasında olabileceğini öne sürüyor.

Devlet Bütçesi Göz Önünde Bulundurulacak

Bayram ikramiyeleri devlet bütçesi üzerinden sağlanan ek destekler arasında yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık 16 milyon 650 bin emekli bulunuyor. Mevcut 3.000 TL'lik ikramiye bile bütçeye 100 ila 110 milyar lira arasında bir maliyet getirirken, yeni zam hesaplamalarının henüz başlamadığı belirtildi.

Geçmiş Yıllarda İkramiye Tutarları

Emekli bayram ikramiyesi ilk kez 2018 yılında devreye girmişti ve o zaman 1000 TL olarak uygulanmıştır. Sonraki yıllardaki artışlar ise şöyle gerçekleşmiştir: 2021'de 1.100 TL, 2023'te 2.000 TL, 2024 yılında ise %50 oranında artırılarak 3.000 TL'ye çıkarılmıştır.

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