Yüzüklerin Efendisi Müzikleri Türkiye Turnesinde İzdiham Yaratacak

Yüzüklerin Efendisi Müzikleri Türkiye'yi Sarsacak

Ukraynalı Lords of the Sound Senfoni Orkestrası, sinema dünyasının en sevilen eserlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) filminin müziklerini, Türkiye turnesi kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunuyor. U-Concert organizasyonuyla gerçekleştirilen bu olağanüstü etkinlikte, izleyiciler film karakterlerinin melodileri, elflerin büyüleyici şarkıları ve Oscar ödüllü besteci Howard Shore'un eserleriyle duygu dolu bir yolculuğa çıkacaklar.

Ukraynalı Orkestra Avrupa'nın Gözdesi

2014 yılında kurulan Lords of the Sound, film müziği dahil çağdaş bestecilerin eserlerini seslendirmek amacıyla hayata geçirildi. Üyeleri arasında seçici bir yarışmayla yer alan yetenekli genç müzisyenler, sahne performanslarıyla izleyicilere görsel bir şölen sunuyor. Orkestra, sahne gösterilerini görsel efektler ve teatral unsurlarla zenginleştirerek dikkat çekiyor.

Dünyanın en çok izlenen film serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi haricinde 300'den fazla eseri repertuvarında bulunduran orkestra, film müzikleri, klasik eserler, rock ve caz gibi geniş bir yelpazede performans sergiliyor.

Türkiye Turnesi Programı

Dün İzmir'de başlayan Türkiye turu, sanatseverler için büyük bir fırsat sunuyor. Lords of the Sound Senfoni Orkestrası, turne programı kapsamında:

Bugün Denizli'de

Yarın Antalya'da

24 Aralık'ta Konya'da

25 Aralık'ta Mersin'de

26 Aralık'ta Adana'da

27 Aralık'ta Kayseri'de

28 Aralık'ta Ankara'da

29 Aralık'ta Eskişehir'de

30 Aralık'ta İstanbul'da

31 Aralık'ta Bursa'da

olacak şekilde izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu konserler, Yüzüklerin Efendisi müziklerinin büyüleyici dünyasına yolculuk yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Oscar ödüllü besteci Howard Shore'nun Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) filminin müzikleri, Ukraynalı senfoni orkestrasının Türkiye turnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Oscar ödüllü besteci Howard Shore'nun Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) filminin müzikleri, Ukraynalı senfoni orkestrasının Türkiye turnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.