Akçaabat’ta küçük sanayi esnafı yeni merkezine kavuşuyor

Projenin son durumu ve hedefleri:

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hayata geçirilen Yeni Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nde önemli bir aşama geride kaldı. Projenin amacı, küçük sanayi ile oto galericiler esnafına daha modern, düzenli ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir çalışma alanı sunmak olarak tanımlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla şehir içindeki yoğunluğun azalması ve sanayi işletmelerinin daha uygun bir alana toplanması hedefleniyor.

imar ve altyapı çalışmaları tamamlandı:

Proje kapsamında ilk adım olarak sanayi sitesinin imar planı hazırlanıp onaylandı. Düzköy Vadisi'nde yapılması gereken dere ıslahı ve dere duvarı işleri DSİ tarafından tamamlandı. Altyapının şekillenmesi amacıyla TİSKİ tarafından kanalizasyon hattı çalışmaları yürütüldü ve ilgili altyapı işleri bitirildi. Bu süreçlerin ardından TOKİ tarafından kamulaştırma işlemleri başlatıldı ve tamamlandı; kamulaştırma bedelleri depo hesabına yatırıldı ve hak sahiplerine ödemelerin aktarılması süreci başlatıldı.

sırada dolgu ve zemin iyileştirme çalışmaları var:

Kamulaştırmanın tamamlanmasının ardından projenin bir sonraki aşaması zemin iyileştirme ve dolgu çalışmaları olacak. Bu çalışmaların, Güney Çevre Yolu Projesi kapsamında Karayolları tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor. Zemin ve dolgu işleri tamamlandıktan sonra TOKİ tarafından projelendirilen küçük sanayi dükkânlarının yapımına geçilecek.

İnşaatın tamamlanmasıyla Akçaabat'taki küçük sanayi esnafı daha fonksiyonel ve düzenli çalışma alanlarına kavuşacak. Proje, meskûn mahallelerde ve bina altlarında faaliyet gösteren işletmelerin daha uygun bir alana taşınmasını sağlayarak şehir merkezindeki yoğunluğu azaltmayı amaçlıyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, projenin hayata geçirilmesi için süreçleri yakından takip ettiklerini belirtti. Başkan Ekim, 'Bu proje yalnızca bir sanayi sitesi yapımı değil; farklı noktalarda ve bina altlarında faaliyet gösteren işletmelerimizi daha düzenli, modern ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir alanda bir araya getirmeyi hedefliyor. Projenin her aşamasını başından itibaren takip ettik' şeklinde konuştu.

Ekim ayrıca imar planının onaylanmasının, DSİ'nin dere ıslahı çalışmalarının ve TİSKİ'nin kanalizasyon hattı yapımının projenin ilerlemesinde belirleyici olduğunu vurguladı. Belediye yetkilileri, kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından sıra zemin iyileştirme ve dolgu işlerinde olduğunu, bu aşamanın da bitmesiyle dükkân inşaatlarının başlayacağını ifade ediyor.

Projenin tamamlanmasıyla hem esnafın daha sağlıklı çalışma koşullarına kavuşması hem de şehir içindeki yoğunluğun hafiflemesi öngörülüyor. Yerel yetkililer ve ilgili kurumlar arasında yürütülen koordinasyonun, projenin planlandığı takvime uygun ilerlemesi açısından kritik olduğu belirtiliyor.

TRABZON'UN AKÇAABAT İLÇESİNDE KÜÇÜK SANAYİ VE OTO GALERİCİLER ESNAFININ DAHA MODERN, DÜZENLİ VE İHTİYAÇLARA CEVAP VEREBİLECEK NİTELİKTE BİR ÇALIŞMA ALANINA KAVUŞMASI AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN YENİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PROJESİ’NDE ÖNEMLİ BİR AŞAMA DAHA GERİDE BIRAKILDI.