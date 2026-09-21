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Bolvadin'de kurumlar arası iş birliği masaya yatırıldı

Jandarma Üsteğmen Rıdvan Keleş'in ev sahipliğinde Bolvadin protokolü, belediye ve kurum temsilcileriyle ilçede kurumlar arası iş birliğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bolvadin'de kurumlar arası iş birliği masaya yatırıldı

Bolvadin'de kurumlar arası eşgüdüm toplantısı

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Rıdvan Keleş ilçe protokol üyelerini ağırladı. Ziyarette, kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve ilçede yürütülen hizmetlerin etkinliğinin yükseltilmesi gündeme geldi.

Görüşmenin odak noktaları:

Toplantıda Bolvadin genelinde yürütülen çalışmalar, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ilçenin genel gündemine ilişkin başlıklar ele alındı. Katılımcılar, ortak çalışmaların planlanması ve iletişim kanallarının kuvvetlendirilmesi yönünde karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcılar ve sonuç mesajları:

Programa Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, MHP Bolvadin İlçe Başkanı Mahmut Kızıltoprak, MHP İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Koyuncu, Bolvadin Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram ve Bolgiysan Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Fevzi Karagöz katıldı. Görüş alışverişi sırasında, yerel hizmetlerin etkin verilmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Ziyaretin sonunda Başkan Derviş Aynacı, ev sahipliği için Jandarma Üsteğmen Rıdvan Keleş'e teşekkür ederek görevinde başarılar diledi. Taraflar, iletişim ve koordinasyonun artırılmasına yönelik adımların takip edileceğini belirtip ortak çalışmaların süreceğini kaydetti.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE JANDARMA KOMUTANI JANDARMA ÜSTEĞMEN RIDVAN KELEŞ İLÇE PROTOKOL...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE JANDARMA KOMUTANI JANDARMA ÜSTEĞMEN RIDVAN KELEŞ İLÇE PROTOKOL ÜYELERİNİ MİSAFİR EDERKEN, PROGRAMDA KAMU KURUMLARI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ MASAYA YATIRILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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