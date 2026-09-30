Bartın'da izinsiz saklanan 8 ton titanyum ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirme:

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında kaçakçılığın önlenmesi ve suç unsurlarının tespitine yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saha ve analiz çalışmaları sonucu titanyum madenine ulaştı.

Başsavcılıktan alınan arama kararına istinaden Bartın merkezinde, şüpheli A.B.'ye ait adres ve eklentilerinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen A.B., S.Ç. ve H.B. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik önlemleri ve teknik incelemeler:

Olay yerinde, ele geçirilen titanyumda radyasyon bulunup bulunmadığı ile patlayıcı veya yanıcı tuzaklama riskine karşı geniş güvenlik tedbirleri alındı. AFAD ekipleri, insan sağlığı açısından olası radyasyon riskini belirlemek üzere ölçümler gerçekleştirdi ve kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ayrıca Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekiplerince yapılan incelemede söz konusu maddenin yanıcı veya patlayıcı nitelikte olmadığı tespit edildi. Ele geçirilen materyale el konuldu ve delillerin güvenli şekilde muhafazası sağlandı.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdüğü, ekiplerin hem takibe hem de kriminal incelemelere devam ettiği bildirildi. Titanyumun uzay ve denizcilik başta olmak üzere stratejik sektörlerde kullanılması nedeniyle emniyet birimleri olayın bağlantılarını ve dağıtım zincirini netleştirmeye çalışıyor.

Soruşturma ilerledikçe elde edilen bulgular doğrultusunda kamuoyuna ek bilgi verileceği öğrenildi.

Bartın'da 8 ton titanyum ele geçirildi