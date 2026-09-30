Dolar 49,0145 +0,03%
Euro 55,6803 +0,17%
Bist 12.006,76 -2,31%
Altın Gram 6.632,13 +0,69%
EUR/USD 1,1358 +0,10%
Brent Petrol 98,69 +2,63%
--°

Bartın'da izinsiz saklanan 8 ton titanyum ele geçirildi

Bartın'da yürütülen soruşturmada kaçak yollarla saklandığı değerlendirilen yaklaşık 8 ton titanyum ele geçirildi; üç şüpheli gözaltına alındı, ölçümler olumsuzluk göstermedi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bartın'da izinsiz saklanan 8 ton titanyum ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirme:

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında kaçakçılığın önlenmesi ve suç unsurlarının tespitine yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saha ve analiz çalışmaları sonucu titanyum madenine ulaştı.

Başsavcılıktan alınan arama kararına istinaden Bartın merkezinde, şüpheli A.B.'ye ait adres ve eklentilerinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen A.B., S.Ç. ve H.B. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik önlemleri ve teknik incelemeler:

Olay yerinde, ele geçirilen titanyumda radyasyon bulunup bulunmadığı ile patlayıcı veya yanıcı tuzaklama riskine karşı geniş güvenlik tedbirleri alındı. AFAD ekipleri, insan sağlığı açısından olası radyasyon riskini belirlemek üzere ölçümler gerçekleştirdi ve kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ayrıca Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekiplerince yapılan incelemede söz konusu maddenin yanıcı veya patlayıcı nitelikte olmadığı tespit edildi. Ele geçirilen materyale el konuldu ve delillerin güvenli şekilde muhafazası sağlandı.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdüğü, ekiplerin hem takibe hem de kriminal incelemelere devam ettiği bildirildi. Titanyumun uzay ve denizcilik başta olmak üzere stratejik sektörlerde kullanılması nedeniyle emniyet birimleri olayın bağlantılarını ve dağıtım zincirini netleştirmeye çalışıyor.

Soruşturma ilerledikçe elde edilen bulgular doğrultusunda kamuoyuna ek bilgi verileceği öğrenildi.

Bartın&#039;da 8 ton titanyum ele geçirildi

Bartın'da 8 ton titanyum ele geçirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fatih Mahallesi'nde gerginlik silahlı kavgaya dönüştü: genç hayatını kaybetti
images

Batman'da Fatih Mahallesi'nde silahlı kavgada 27 yaşındaki M.Ş. yaşamını yitirdi
images

Akşamın sürprizi Efeler'de sağanak hazırlıksız vatandaşları etkiledi
images

Miyom ameliyatında hayatını kaybeden Gülşah için dosya ağır ceza mahkemesine gön...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tuvalde başlayan yolculuk: 13 yaşında kişisel sergi açtı

Binlerce yıllık tadın mirası: Muş üzümünün hikayesi

Fatih Mahallesi'nde gerginlik silahlı kavgaya dönüştü: genç hayatını kaybetti

Batman'da Fatih Mahallesi'nde silahlı kavgada 27 yaşındaki M.Ş. yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor