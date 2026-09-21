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Bayburt’ta kahvaltıda buluşan gaziler ve şehit aileleri birlik mesajı verdi

19 Eylül Gaziler Günü'nde Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan ile Bayburt'ta düzenlenen kahvaltıda gaziler ve şehit aileleri taleplerini paylaştı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Emre Koç

Bayburt’ta kahvaltıda buluşan gaziler ve şehit aileleri birlik mesajı verdi

Bayburt’ta gaziler ve şehit aileleri bir araya geldi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında, Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan gaziler ile şehit aileleriyle buluştu. Etkinlik, şehirdeki dayanışma ve anma geleneğini sürdürmek amacıyla Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda gerçekleştirildi.

valiyle sohbet: talepler dinlendi ve destek vurgulandı:

Program sırasında gaziler ve şehit aileleri Vali Eldivan ile görüşme fırsatı buldu; talepleri ve görüşleri tek tek dinlendi. Vali Eldivan, devletin ve milletin her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduğuna dikkat çekerek, yardıma ve iletişime açık olunacağını ifade etti.

Toplantıda konuşan Eldivan, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna fedakarlık gösteren gaziler ile şehitlerin aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve onların deneyimlerinin toplum açısından taşıdığı önemi vurguladı.

günün anlamı ve programın sonu:

Vali Eldivan, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden gaziler ve şehitler için rahmet, minnet ve saygı dileğinde bulundu. Program, katılımcıların anılarını paylaşması ve taleplerini iletmesinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Etkinlik, yerel yöneticiler ile gaziler ve şehit aileleri arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağlayarak hem sembolik hem de pratik düzeyde birlik mesajı verdi. Bu tür toplantılar, kamuoyunda gaziler ve şehit ailelerinin hatırlanması ve desteklenmesine katkı sağlıyor.

BAYBURT’TA GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ KAHVALTIDA BULUŞTU

BAYBURT’TA GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ KAHVALTIDA BULUŞTU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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