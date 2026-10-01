Çiftçiye acil destek çağrısı: Mehmet Akın Doğan'dan DFİF ve nefes kredisi talebi

Yüreğir’de üretici mali baskı altında

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin son üç yıldır süren ekonomik sıkıntılar nedeniyle ciddi finansman ve gelir sorunları yaşadığını ifade etti. Doğan, iklim koşulları, yükselen girdi maliyetleri ve ürünlerin yeterli gelir getirmemesi nedeniyle üreticilerin zorlandığını söyledi.

saha gerçekleri ve maliyet baskısı:

Doğan, çiftçinin hem iklim şartlarından hem piyasa koşullarından olumsuz etkilendiğini belirtti. Banka kredilerindeki faizlerin çiftçiye ağır geldiğini vurgulayarak, bu oranların yüzde 50-60 seviyelerine çıktığını aktardı. Üretim maliyetlerindeki artışın döviz kurundaki yükselişle karşılanamadığını ve aradaki makasın daraldığını söyledi; üretim yurt dışına gönderilse bile ürünlerin düşük fiyatlarla alıcı bulduğuna dikkat çekti.

destek talepleri ve zamanlama önemi:

Doğan, tarımsal üretimde yaşanan problemlere ek olarak Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan zorluklara ve Amerika - İran savaşı nedeniyle enerji ve petrol fiyatlarının yükselmesinin ek maliyet baskısı oluşturduğuna değindi. Bu çerçevede, devletin hiç gecikmeden DFİF desteği açıklaması ve üreticilere bir nefes kredisi sağlanması gerektiğini söyledi. Doğan, desteklerin üreticilerin daha ağır ekonomik sorunlarla karşılaşmadan önce devreye sokulmasının önemini vurguladı.

Yapısal olarak finansmana erişimin kolaylaştırılmasını ve faiz yükünün hafifletilmesini isteyen Doğan, zaman kaybının üreticiyi daha kırılgan hale getireceğini ifade etti. Çiftçinin üretime devam edebilmesi için acil önlemler alınmasının zorunlu olduğunu belirtti.

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN, ÇİFTÇİLERİN SON ÜÇ YILDIR AĞIRLAŞAN EKONOMİK KOŞULLAR NEDENİYLE CİDDİ BİR FİNANSMAN VE GELİR SIKINTISI YAŞADIĞINI BELİRTEREK, DFİF DESTEĞİNİN GECİKMEDEN VERİLMESİ VE ÇİFTÇİYE NEFES KREDİSİ SAĞLANMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.