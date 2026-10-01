Eylül raporu: Antalya'da 11 bin 174 asayiş olayının yüzde 99,8'i aydınlatıldı

Antalya'da eylül ayı güvenlik tablosu açıklandı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın "Türkiye'nin Huzuru" projesi kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısında eylül ayına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez katıldı.

Olay dağılımı ve aydınlatma oranı:

Vali Şahin, kent genelinde toplam 11 bin 174 asayiş olayının kaydedildiğini belirtti. Bu olayların 3 bin 808'i kişilere yönelik, 1 bin 373'ü malvarlığına karşı, 136'sı millete ve devlete yönelik, 1 bin 754'ü topluma karşı işlenen suçlar olarak sınıflandırıldı. Ayrıca 4 bin 103 olayın takibi gereken suçlar kapsamında olduğu ifade edildi.

Olayların aydınlatılma oranı yüzde 99,8 olarak açıklandı; çeşitli suçlardan aranan 4 bin 424 kişi yakalandı ve bunlardan 690'ı tutuklandı.

Operasyonlar ve ele geçenler:

Eylül ayında kent genelinde gerçekleştirilen uygulama sayısı 2 bin 894 olup, bunların 2 bin'i şok uygulama şeklindeydi. Uygulamalarda 1 milyon 262 bin 887 kişi ve 1 milyon 428 bin 22 araç sorgulandı.

Denetimler sonucunda ele geçenler arasında 110 tabanca, 33 kurusıkı tabanca, 91 av tüfeği, 21 kesici alet ve 6 bin 617 fişek yer aldı. Ayrıca 22 çalıntı otomobil, 25 motosiklet ve 9 elektrikli bisiklet bulundu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen 171 operasyonda 250 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 27'si tutuklandı, 37'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda el konulan mal varlığı 1 milyar 159 milyon 380 bin TL olarak kaydedildi.

Uyuşturucuyla mücadelede 1 bin 108 operasyon yapıldı; 1 bin 257 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 154 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 178 kg P-2P, 20 kg 525 g skunk, 19 kg 195 g esrar, 9 kg 640 g kokain, 7 kg 299 g metamfetamin ve 359 bin 537 sentetik ecza ile 10 bin 218 extacy hap yer aldı.

Göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve yabancı uyruklu istatistikleri:

Göçmen kaçakçılığına yönelik 9 operasyonda 12 şüpheli organizatör hakkında işlem yapıldı. İnsan ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen 2 operasyonda 12 şüpheli yakalandı ve 8 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı. Antalya'da oturma ve çalışma izniyle ikamet eden yabancı uyruklu kişi sayısı 149 bin 606 olarak bildirildi.

Trafik denetimlerinde ise ekipler 416 bin 920 sürücü kontrolü yaptı; 95 bin 5 idari para cezası uygulandı ve 3 bin 482 araç trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 2 bin 339 trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 1 bin 819 kişi yaralandı. Antalya'da tescilli motorlu araç sayısı 1 milyon 743 bin 208 olarak yer aldı.

Siber suçlarla mücadelede düzenlenen 20 operasyonda 152 şüpheli yakalandı; bunlardan 33'ü tutuklandı, 37'si adli kontrol şartıyla, 59'u serbest bırakıldı ve 23 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Sahil Güvenlik ekipleri eylülde 1 bin 500 saat seyir yaparak 553 deniz aracını kontrol etti. Denetlenen araçlardan 149'una yasal işlem uygulanırken, 3 arama kurtarma olayında 7 kişi sağ olarak kurtarıldı ve denizde rahatsızlanan 4 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Vali Hulusi Şahin'in sunumunda paylaşılan bu veriler, eylül ayı boyunca yürütülen operasyon ve denetimlerin kapsamını ortaya koyuyor ve yetkili birimlerin koordinasyonuyla yüksek aydınlatma oranının yakalandığını gösteriyor.

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN (SOLDAN İKİNCİ), EYLÜL AYINA İLİŞKİN GÜVENLİK VE ASAYİŞ VERİLERİNİ AÇIKLADI