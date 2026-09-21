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Hoş geldiniz karanfilleri: Fırat Üniversitesi'nde yeni dönem müzikle başladı

Fırat Üniversitesi 2026-2027 eğitim-öğretim yılına karanfiller ve Harput musikisi eşliğinde başladı; yönetim kampüs girişinde öğrencilere karanfil dağıttı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hoş geldiniz karanfilleri: Fırat Üniversitesi'nde yeni dönem müzikle başladı

Fırat Üniversitesi'nde yeni eğitim-öğretim yılı coşkuyla başladı

Fırat Üniversitesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına sıcak bir karşılama töreniyle giriş yaptı. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar kampüs girişinde öğrencilere karanfiller dağıtarak yeni dönemi açtı.

Karşılama töreni:

Programda özellikle bu yıl üniversiteye ilk kez başlayan öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Çiçeklerle karşılanan öğrenciler, üniversite yönetimiyle hatıra fotoğrafları çektirdi; gün boyunca kampüs girişinde samimi ve renkli görüntüler oluştu. Yönetimin öğrencilere yönelik bu ilk jesti, yeni döneme sıcak ve kapsayıcı bir başlangıç mesajı verdi.

Kültür tanıtımı ve yemek ikramı:

Karşılama etkinliği kapsamında Harput musikisinin seçkin eserleri canlı olarak seslendirildi; farklı şehirlerden gelen öğrencilere kentin köklü kültürü ve Harput musikisi de tanıtıldı. Ayrıca Fırat Üniversitesi Geliştirme Vakfı tarafından Üniversite Evi'nde öğrencilere ücretsiz öğle yemeği ikram edildi ve gün boyunca yaklaşık 5 bin öğrenci bu hizmetten faydalandı.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş etkinlikte yaptığı konuşmada öğrencileri karşılama nedenlerini açıkladı: "Bugün üniversitemizde yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Özellikle Fırat Üniversitesi’ni tercih ederek aramıza yeni katılan öğrencilerimizi büyük bir mutlulukla karşılıyoruz."

Göktaş, üniversite yaşamının yalnızca akademik eğitimden ibaret olmadığının altını çizerek şunları söyledi: "Öğrencilerimizin burada kendilerini her alanda geliştirmelerini, şehrimizi ve kültürümüzü tanımalarını, güzel dostluklar ve unutulmaz hatıralar biriktirmelerini önemsiyoruz. Fırat Üniversitesi olarak güçlü akademik kadromuz ve sahip olduğumuz imkânlarla öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız."

Konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Fırat Üniversitesi artık sizin de yuvanız. Burada geçireceğiniz yılların hayatınızın en güzel ve verimli dönemlerinden biri olmasını diliyorum. Üniversitemize yeni katılan öğrencilerimize 'hoş geldiniz' diyor; tüm öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı temenni ediyorum."

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FAHRETTİN GÖKTAŞ, EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE...

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Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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