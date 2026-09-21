KBÜ'nin Teknofest atılımı: üç yılda ekip sayısında yüzde 161,5 artış

KBÜ'nin Teknofest başarısında hızlı yükseliş

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin Teknofest'e yönelik katılımı son üç yılda belirgin şekilde arttı. 2024-2026 dönemine ilişkin veriler, başvuru ve ön eleme safhasındaki ekip sayılarında güçlü bir büyümeyi ortaya koyuyor. Üniversite, hem başvuru hem de saha etkinliği açısından ivme kazanırken, proje çeşitliliği ve elde edilen derece de dikkat çekti.

başvuru ve ön eleme verileri:

Üniversitenin açıkladığı sayılara göre Teknofest'e başvuran ekip sayısı 2024'te 65, 2025'te 102 ve 2026'da 170 oldu. Böylece üç yıllık dönemde başvuru yapan ekip sayısı toplam 105 artış gösterdi ve oran olarak %161,5 yükseldi. Yıllık bazda 2025, 2024'e göre %56,9, 2026 ise 2025'e göre %66,7 artış kaydetti.

Ön elemeyi geçen ekip sayısında da benzer bir yükseliş görüldü: 2024'te 41, 2025'te 53 ve 2026'da 87 ekip ön elemeyi geçti. Bu alanda üç yıllık artış %112,2 olarak hesaplandı; 2025'te %29,3, 2026'da ise bir önceki yıla göre %64,2 artış yaşandı. Kategori finallerine ulaşan ekip sayısı ise 2024'te 14, 2025'te 18, 2026'da 15 olarak gerçekleşti.

saha katılımı ve proje çeşitliliği:

Yarışma alanında yer alan ekip sayısında da artış kaydedildi; 2024'te 0, 2025'te 5 ve 2026'da 13 ekip organizasyonda uygulamalı olarak projelerini sundu. 2025'ten 2026'ya saha ekipleri %160 oranında arttı. 2026'da yarışan projeler arasında Hyperloop, su altı sistemleri, çip tasarımı, elektronik harp, su altı roket, insansız kara aracı, yapay zeka destekli havayolu optimizasyonu, elektromobil ve onkolojide 3T gibi farklı alanlar yer aldı.

Bu dönemde PARTECH Hyperloop Takımı, Teknofest 2026 Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda geliştirdikleri araçla Türkiye ikinciliği elde ederek üniversitenin sahadaki başarısını somutlaştırdı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, başvuran ve ön elemeyi geçen takım sayısındaki artışın öğrencilerin teknoloji ve yenilik odaklı çalışmalara ilgisinin güçlendiğini gösterdiğini belirtti. Kırışık, öğrencilerin fikirlerini projeye dönüştürmeleri ve bu projeleri ulusal platformlarda geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Üniversite, teknoloji, mühendislik ve yenilikçi proje geliştirme alanlarında öğrencilere deneyim kazandırmayı sürdürürken, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda edinilen tecrübeler aracılığıyla Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN TEKNOFEST YARIŞMALARINA YÖNELİK EKİP BAŞVURULARI SON ÜÇ YILDA ARTIŞ GÖSTERDİ. 2024-2026 DÖNEMİNDE BAŞVURU YAPAN EKİP SAYISI YÜZDE 161,5, ÖN ELEME SÜRECİNİ GEÇEN EKİP SAYISI İSE YÜZDE 112,2 ARTTI.