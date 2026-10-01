İzto'da oy verme başladı: başkan Özgener ilk oyu kullandı

İZTO seçimleri fuar İzmir'de başladı

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) 2026-2030 dönemi meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirleyecek seçimler, Fuar İzmir'de bugün sabah saat 09.00'da başladı. Gün boyu sürecek oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek ve oda organlarının yeni dönemi belirlenecek.

Sandıklar ve katılım:

Seçimler kapsamında 84 meslek grubunda kurulan 110 sandıkta toplam 62 bin 777 üye oy kullanacak. Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından, seçimlerle 202 meclis üyesi ile 488 meslek komitesi üyesi belirlenecek. Fuar İzmir'de kurulan geniş katılımlı alan, gün boyunca üyelerin oy kullandığı yoğunluğa ev sahipliği yapıyor.

Başkan Özgener ilk oyu kullandı:

İZTO Yönetim Kurulu Başkanlığına tek aday olarak giren mevcut Başkan Mahmut Özgener, seçim alanına erken gelerek sandık başına giden ilk isim oldu. Özgener'e oy kullanma işlemi sırasında Meclis Başkanı Selami Özpoyraz eşlik etti. Başkan Özgener, oylarını sırasıyla 56. Ulaşım Araçları Satışı Grubu, 57. Motorlu Taşıt Satış Sonrası Hizmetler Grubu ve 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu sandıklarına attı.

İkinci aşama: 8 Ekim seçimleri:

Bugün Fuar İzmir'de tamamlanacak olan komite ve meclis üyesi seçimlerinin ardından oda organlarını oluşturmaya yönelik ikinci aşama başlayacak. Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu delege seçimleri ile Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı seçimleri 8 Ekim'de İZTO'nun kendi hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Seçim süreci, İzmir iş dünyasının temsil yapısını doğrudan etkileyen bir süreç olarak takip ediliyor; sonuçlar hem oda içinde hem de kentin ekonomik gündeminde belirleyici olacak.

İZTO’da seçim heyecanı: İlk oyu Başkan Özgener kullandı