Karapınar'da yaşlı sağlığına odaklanan bilgilendirme etkinliği

Konya'nın Karapınar ilçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik bir sağlık bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlik, Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Ecdat Kıraathanesi'nde düzenlendi.

etkinlikte ele alınan konular:

Programda öncelikle Alzheimer hastalığına ilişkin farkındalık ve erken tanı belirtileri üzerinde duruldu. Katılımcılara ayrıca kalp sağlığının korunması ve günlük yaşamda uygulanabilecek önleyici davranışlar hakkında bilgiler verildi. Sağlıklı yaşlanmanın gerekliliği vurgulanırken, uygulamalı önerilerle yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması hedeflendi.

Etkinlikte katılımcılara rehberlik edecek bilgilendirici broşürler dağıtıldı; bu materyallerde erken belirtiler, risk faktörleri ve başvuru yolları gibi temel bilgiler yer aldı.

yetkililerin uyarıları ve sonraki adımlar:

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sağlıklı bir toplum için bireylerin bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Yetkililer özellikle yaşlı bireylerin sağlığının korunması, düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesinin altını çizdi. Açıklamada, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Etkinlik, bölgedeki vatandaşların sağlık konularında bilgi edinmesini sağlayarak günlük uygulamalarda farkındalık yaratmayı amaçladı ve benzer bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği ifade edildi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA YÖNELİK SAĞLIK BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.