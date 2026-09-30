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Kuraklık tehdidine karşı Yüksekova'da Nehil Sazlığı'na tankerlerle su taşındı

Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda kuraklık nedeniyle daralan sulakta sıkışan balıklar için belediye ve tarım ekipleri tankerlerle acil su takviyesi yaptı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:23

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuraklık tehdidine karşı Yüksekova'da Nehil Sazlığı'na tankerlerle su taşındı

müdahale ve ilk değerlendirme:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kuraklık ve azalan su kaynakları, bölgenin önemli ekosistemlerinden biri olan Nehil Sazlığı'nın sulak alanını daralttı. Daralan alanda çamur içinde sıkıştıkları görülen balıkların durumunu fark eden vatandaş Abdurrezzak Artuç yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu. İhbar üzerine Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi ekipleri bölgeye giderek yerinde inceleme başlattı.

tankerlerle su takviyesi ve kurtarma çalışması:

İncelemenin ardından harekete geçen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, Nehil Kuş Cenneti ile Demirkonak köyündeki su seviyesi azalan derelere tankerlerle su takviyesi yaptı. Yapılan can suyu desteğiyle dere içindeki balıkların yaşamlarını sürdürmeleri ve diğer sucul canlıların zarar görmesinin önlenmesi sağlandı. Çevredeki vatandaşlar, müdahaleyi ve ekiplerin duyarlılığını takdir ederek tebrik etti.

riskli alanlardaki koruma çalışmaları:

İlçeye bağlı Dedeler Mahallesi'nde su seviyesinin kritik düzeye düşmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki su ürünleri mühendisi de sahada görevlendirildi. Risk altındaki balıklar titizlikle toplanarak yaşamlarını sürdürebilecekleri temiz ve uygun su kaynaklarına bırakıldı; böylece kısa vadede toplu ölümlerin önlenmesi hedeflendi.

sürdürülebilir koruma çağrısı:

Yetkililer, su kaynaklarının korunması ve sucul canlıların yaşam alanlarının devamlılığının sağlanması amacıyla yürütülen bu tür eşgüdümlü çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi. Bölgedeki müdahalenin, uzun vadede doğal ekosistemin korunması için atılan adımlardan biri olduğu vurgulandı.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KURAKLIK NEDENİYLE SU SEVİYESİ DÜŞEN NEHİL SAZLIĞI’NDA ÇAMUR...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KURAKLIK NEDENİYLE SU SEVİYESİ DÜŞEN NEHİL SAZLIĞI’NDA ÇAMUR İÇERİSİNDE KIVRANAN BALIKLAR İÇİN TANKER TANKER SU TAŞINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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