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Mersin'de temizlik malzemesi üretimi yapılan fabrikada yangın kontrol altına alındı

Mersin Akdeniz'de temizlik fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatten uzun müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:32

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin'de temizlik malzemesi üretimi yapılan fabrikada yangın kontrol altına alındı

Mersin'de fabrika yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde temizlik malzemesi üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yoğun duman oluşturdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine ve çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için hızlı ve koordineli bir müdahale başlattı.

Müdahale ve kontrol:

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarında öncelik, yangının yayıldığı bölümün izole edilmesi ve çevredeki yapılarla üretim alanlarının korunmasıydı. Yapılan müdahale sonucu yangın, 2 saatten fazla süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olay yerinde halen yoğun duman ve yer yer sıcak noktalar olduğu için ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümünde büyük çapta maddi zarar oluştuğu bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı; hasarın boyutu ise yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak. Yetkililer, soğutma ve güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından detaylı hasar tespitine geçileceğini açıkladı.

Olayda yaralanma bildirilmediği aktarılırken, çevredeki vatandaşlara yönelik olası risklere karşı uyarılar devam etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki normalleşme adımlarının atılacağı belirtildi.

MERSİN’İN MERKEZ AKDENİZ İLÇESİNDE TEMİZLİK MALZEMESİ ÜRETİMİ YAPILAN FABRİKADA ÇIKAN YANGIN...

MERSİN’İN MERKEZ AKDENİZ İLÇESİNDE TEMİZLİK MALZEMESİ ÜRETİMİ YAPILAN FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN 2 SAATİ AŞKIN SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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