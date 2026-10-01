Samsun’un ekonomik geleceğini inşa ediyoruz: ihracat, dijital ve yeşil odaklı yol haritası

samsun tso’nun yeni dönemi ve hedefleri

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2022-2026 döneminin son meclis toplantısında odanın önceliklerini ve geride kalan çalışmaları kapsamlı biçimde özetledi. Toplantı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Murzioğlu, konuşmasında odanın misyonunu sadece üyelere hizmet sunan bir kuruluş olmanın ötesine taşımak olarak tanımladı; kentin ekonomik kapasitesini büyüten, yatırımın önünü açan ve paydaşları bir araya getiren bir aktör olma hedefinin altını çizdi.

kurumsal yaklaşım ve altyapı yatırımları:

Murzioğlu, 1901’den bugüne odanın geçmişine saygı göstererek başladığı konuşmada 2009’dan bu yana süren yönetim anlayışını anlattı. Samsun’un gelecekte ihtiyaç duyacağı kapasiteyi bugünden planladıklarını vurgulayarak bunun somut çıktılarından bazılarını şu şekilde sıraladı: Samsun Fuar ve Kongre Merkezinin kazandırılması, Samsun Lojistik Merkezinin hayata geçirilmesine üstlenilen sorumluluk, Samsun Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı ile Samsun Teknopark oluşumuna katkılar.

Teknopark ekosisteminde bugün iki yerleşkede 93 AR-GE firması, 24 girişim ofisi ve 35 akademik girişim ofisi bulunduğunu, yaklaşık bin kişilik istihdam sağlandığını belirten Murzioğlu, bu yatırımların ortak amacının Samsun’da yatırım, üretim ve rekabet altyapısını güçlendirmek olduğunu kaydetti.

sanayi alanları ve teknoloji osb:

Samsun’da organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesine uzun yıllardır odaklandıklarını söyleyen Murzioğlu, Merkez OSB, Kavak OSB ve Gıda OSB başta olmak üzere altyapı iyileştirmeleri için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Yeni sanayi alanı ihtiyacının erken dönemde tespit edilmesi sonucunda Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi (Samsun Teknoloji OSB) hayata geçirildi. Bölgede bugüne kadar 15 firmaya tahsis yapıldığını, bir firmanın üretime geçtiğini, üç firmanın ruhsat aşamasında olduğunu ve bölgede 200’ün üzerinde istihdam oluştuğunu belirtti; yılbaşından sonra bu rakamın 2 bin–3 bin seviyelerine ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Genel sanayi kapasitesi hakkında paylaşılan veriler şöyle: üç yıl önce organize sanayi bölgelerinde üretim yapan 201 işletme yaklaşık 15 bin 665 kişiye istihdam sağlarken; bugün Samsun genelinde 11 organize sanayi bölgesinde 230 işletme ve yaklaşık 19 bin kişilik sanayi istihdamı bulunuyor. Murzioğlu, şehrin artık talep eden bir şehirden, gelecekteki üretim kapasitesini planlayan bir şehre geçtiğini vurguladı.

ihracat performansı ve ekosistem yaklaşımı:

Murzioğlu, ihracatın yalnızca rakamsal büyüme olmadığını; ekonomik kalkınma, nitelikli üretim ve pazar çeşitliliği anlamına geldiğini belirterek Samsun ihracatının gelişimini özetledi. 2009’da yaklaşık 304 milyon dolar seviyesindeki ihracatın 2021’de 1,29 milyar dolara, 2025’te 1 milyar 648 milyon 534 bin 629 dolar seviyesine ulaştığını ve ihracat yapılan ülke sayısının 183 olduğunu aktardı. Bugün Samsun’dan 94 farklı fasılda ve 163 farklı sanayi ürün grubunda ihracat yapıldığını söyledi.

İhracatı bir ekosistem olarak ele aldıklarını ifade eden Murzioğlu, hazırlanan İhracat Master Planı, kurulan Dış Ticaret İstihbarat ve Destek hizmetleri, hedef pazar analizleri ve UR-GE projeleriyle (mobilya, medikal, inşaat ve gıda sektörleri gibi) firmaların uluslararası pazara erişimini kolaylaştırdıklarını anlattı. 2022-2026 döneminde gerçekleştirilen saha çalışmalarından bazı veriler ise şöyle: 224 firmaya birebir dış ticaret danışmanlığı, 139 firma için hedef pazar çalışması ve 230 ikili iş görüşmesi düzenlendi. Murzioğlu başarıyı toplantı sayısıyla değil, her bir görüşmenin yeni müşteriye veya pazara dönüşmesiyle ölçtüklerini vurguladı.

sağlanan hizmetler, proje faaliyetleri ve kaynak yönetimi:

Son dört yılda odanın sunduğu hizmetlerin ölçeğini rakamlarla da ortaya koyan Murzioğlu, 1.000 kapasite raporu, 650 yerli malı belgesi ve firmaların dış ticaret işlemleri için onaylanan 167 bin belgeyi hatırlattı. Aynı dönemde 6 bin dozvola satışı, lojistik sektörü için 11 bin sayısal takograf kartı teslimi ve 750 tır karnesi düzenlendiğini söyledi.

Projeler noktasında ise 13 proje başvurusundan 9 projenin desteklenmeye hak kazandığını, oda liderliğinde yürütülen Avrupa Birliği projeleriyle toplam 3,65 milyon avroluk proje hacmi yönetildiğini ve toplam 2,39 milyon avro tutarındaki AB hibesinin sağlandığını belirtti. Oda bünyesinde doğrudan kullanılan hibe tutarının ise yaklaşık 1,08 milyon avro olduğunu aktardı. OKA destekli projelerle sağlanan katkıların kent ve iş dünyasına yaklaşık 3,6 milyon TL kaynak kazandırdığını da sözlerine ekledi.

dijital ve yeşil dönüşüm odakları:

Murzioğlu, dünya ticaretinde kuralların değiştiğini, teknolojinin iş yapış biçimlerini dönüştürdüğünü ve karbon düzenlemelerinin artık uluslararası ticarette belirleyici hale geldiğini vurguladı. 2024 çalışma önceliklerini ihracat, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm olarak belirlediklerini söyleyen Murzioğlu, rekabetin artık yalnızca fiyat üzerinden şekillenmediğine dikkat çekti: "Artık mesele üretmek değildir. Daha teknolojik üretmek, daha verimli üretmek, daha sürdürülebilir üretmek ve ürettiğini dünyanın daha fazla pazarına satabilmektir."

Dijitalleşmeyi sadece teknoloji yatırımı olarak görmediklerini, satıştan üretime, pazarlamadan veriye kadar işletmenin tamamını ilgilendiren bir dönüşüm olarak ele aldıklarını aktaran Murzioğlu, oda hizmet altyapısına yapılan yatırımlardan bahsetti: yapay zekâ entegrasyonları, web sitesi güncellemesi, kurumsal yazılım altyapısı standardizasyonu ve mobil uygulama altyapısı kurma çalışmaları yürütüldü. Eğitim ve yetkinlik geliştirme faaliyetleriyle de dış ticaret, e-ihracat, dijital pazarlama, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi konularda yaklaşık 2 bin 500 kişiye ulaşıldığını, dijital dönüşüm alanında 11 programla 544 katılımcıya erişildiğini belirtti.

Yeşil dönüşümü ticaretin geleceği olarak gördüklerini söyleyen Murzioğlu, üyeleri değişiklikler sonrasında bilgilendirmek değil, değişim gerçekleşmeden önce hazırlamayı hedeflediklerini ifade etti. Bu bağlamda 2026 yılında başlayan TEBD II programı kapsamında "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü" projesi gibi girişimler öne çıkarıldı.

yeni dönem hedefleri ve üyelerin güçlendirilmesi:

2026-2029 Stratejik Planı ile iki temel amacın belirlendiğini aktaran Murzioğlu: üyelerin güçlendirilmesi ve rekabet kapasitesinin artırılması ile bölgesel gelişime öncülük etmek. Somut hedefler arasında e-ticaret yapan firma sayısının 7 bin 939’dan en az 10 bine yükseltilmesi, odaya kayıtlı e-ticaret yapan firma sayısının yüzde 10 artırılması, ilk kez ihracat yapan üyelerin sayısının yüzde 10 artırılması, sanayici üyelerin en az yüzde 10’una karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik danışmanlığı sunulması ve üyelerin en az yüzde 10’unun yararlanacağı dijital eğitim platformunun oluşturulması yer aldı.

Murzioğlu, tüm hedeflerin merkezinde güçlü üye kavramı olduğunun altını çizdi: "Güçlü üye daha fazla yatırım yapar, daha fazla üretir, daha fazla istihdam sağlar ve daha fazla ihracat yapar. Güçlü üyelerden oluşan bir iş dünyası Samsun’u güçlendirir."

kurumsal güçlenme, kampüs projesi ve kapanış:

Murzioğlu, odanın kurumsal yapısını güçlendirmek için yapılan gayrimenkul yatırımlarına değinerek 2021’de hizmete alınan binanın çevresinin de odaya kazandırılmasıyla Samsun TSO Kampüs Projesinin önünün açıldığını, nisan ayında temeli atılan projenin hizmet binası, iş merkezi ve etkinlik alanlarını bir arada barındıracağını anlattı. Odanın yatırımlarını elden çıkararak değil, finansal gücünü artırarak gerçekleştirdiğini, ikinci ve üçüncü binaların kazandırıldığını ve yeni şirket ortaklıklarının kurulduğunu belirtti.

Konuşmasını meclis üyelerine teşekkür ederek tamamlayan Murzioğlu, 6 Ekimde yapılacak oda organ yenileme seçimlerinin camiaya yakışır şekilde, birlik ve beraberlik içinde gerçekleşmesini diledi ve yönetim kurulu adına katkı veren tüm kurullara teşekkür etti.

"Güçlü oda, güçlü iş dünyasıdır. Güçlü iş dünyası, güçlü Samsun’dur. Güçlü Samsun, güçlü Türkiye’dir."

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (TSO) 2022-2026 DÖNEMİNİN SON MECLİS TOPLANTISINDA KONUŞAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU, ODANIN YENİ DÖNEMDEKİ ÖNCELİKLERİNİN İHRACAT, DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM OLACAĞINI BELİRTTİ. SAMSUN’UN EKONOMİK KAPASİTESİNİ ARTIRMAK VE ÜYELERİN REKABET GÜCÜNÜ GELİŞTİRMEK İÇİN PAYDAŞLARLA GÜÇLÜ İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEKLERİNİ VURGULAYAN MURZİOĞLU, “GÜÇLÜ ODA, GÜÇLÜ İŞ DÜNYASIDIR. GÜÇLÜ İŞ DÜNYASI, GÜÇLÜ SAMSUN’DUR. GÜÇLÜ SAMSUN, GÜÇLÜ TÜRKİYE’DİR” DEDİ.