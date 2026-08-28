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Sincan Törekent'te otluk yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Sincan Törekent Mahallesi'nde Yenikent-Temelli yolunda çıkan otluk yangınına itfaiye, polis ve ambulans müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 19:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sincan Törekent'te otluk yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Olay yeri ve ilk müdahale:

Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi, Yenikent-Temelli yolu yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin sevk edilmesiyle müdahale edildi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Müdahale sırasında yangına 3 farklı bölgeden müdahale edildiği ve söndürme çalışmalarının bu noktalarda sürdüğü bildirildi.

Çıkış nedeni ve süren çalışmalar:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir sebep olarak kaydedildi. Ekipler, alevlerin tamamen söndürülmesi ve olası yeniden tutuşmaların önlenmesi için çalışma yapmaya devam ediyor.

ANKARA&#039;NIN SİNCAN İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI.

ANKARA'NIN SİNCAN İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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