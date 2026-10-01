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Turgutreis'te teras katında çıkan buzdolabı yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Muğla'nın Bodrum Turgutreis'te bir evin terasındaki buzdolabından çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; cihazlar zarar gördü.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Turgutreis'te teras katında çıkan buzdolabı yangını itfaiye tarafından söndürüldü

olayın gelişimi:

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin teras bölümünde yangın çıktı. Olayın fark edilmesi üzerine bölgeye ivedilikle itfaiye ekipleri sevk edildi ve olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler müdahaleye başladı.

müdahale ve soğutma çalışması:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahalenin ardından ekipler olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi ve benzer risklere karşı kontroller yaptı.

hasar ve ilk değerlendirme:

Yangın nedeniyle evdeki bir buzdolabı ile bir çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi; evin duvar ve tavanlarında ise ısı ve is kaynaklı hasar oluştu. İlk incelemelere göre yangının, buzdolabının elektrik kablosunda meydana gelen ark nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

BUZDOLABINDAN ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

BUZDOLABINDAN ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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