Ümraniye'de Semicenk rüzgarı esti

Semicenk, Ümraniye Millet Bahçesi Büyük Sahne'de hayranlarıyla buluştu

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Semicenk, Ümraniye Millet Bahçesi Büyük Sahne'de sahne alarak izleyicilerle bir araya geldi. Etkinlik, alanı dolduran binlerce müzikseverin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

konser ve program:

Gecede öncesinde DJ Kaan Gökman performans sergiledi ve izleyicilerin coşkusunu yükseltti. DJ performansının ardından sahneye çıkan Semicenk, repertuarından sevilen parçaları seslendirerek kalabalığa eşlik ettirdi. Seyircilerin Türkçe şarkılara verdiği yanıt, gecenin atmosferini canlı tuttu.

belediye mesajı ve yerel heyecan:

Organizasyonda konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sanatçıya çiçek takdim etti ve gençlere seslendi. Başkan Yıldırım etkinlikle ilgili olarak, "İstediniz yaptık değil mi gençler? İyi ki varsınız, gönlünüzce eğlenin. Siz istediniz, biz Semicenk’i getirdik" ifadelerini kullandı. Etkinlikte ayrıca Ümraniyespor’un yeni sezon heyecanının da paylaşılması, geceye ayrı bir toplumsal ve yerel spor dinamiği kattı.

Etkinlik, belediyenin gençlere yönelik kültür ve sanat programlarına verdiği önemi gösterirken, katılımcılardan gelen yoğun ilgi bölgedeki sosyal yaşamın canlandığına işaret etti. Gece boyunca güvenlik ve organizasyon akışı sağlanarak, sanatçı ile seyirci arasındaki etkileşim kesintisiz şekilde sürdü.

ŞARKICI SEMİCENK, ÜMRANİYE MİLLET BAHÇESİ BÜYÜK SAHNE'DE HAYRANLARIYLA BULUŞTU.