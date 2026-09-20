kültürpark’ta yoğun ilgi: İZKİTAP-8 başladı

fuar ilk gününde kitapseverleri buluşturdu

İZKİTAP - 8. İzmir Kitap Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle Kültürpark’ta açıldı. İlk gün binlerce ziyaretçi yayınevi ve sahaf stantlarını gezdi, söyleşi ve imza etkinliklerine yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu süren hareketlilik, İZKİTAP’ın kentte edebiyat ve kültür buluşmalarındaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

yazar buluşmaları ve imza etkinlikleri:

Fuarın ilk gününde en yoğun ilgi söyleşi ve imza etkinliklerinde yaşandı. Okurlarla buluşan isimler arasında Ahmet Şerif İzgören, Ali Nesin, Aytül Akal, Başak Sayan, Behiç Ak, Ediz Hun, Feyza Hepçilingirler, Haydar Ergülen, Hidayet Karakuş, Işıl Işık, Mavisel Yener, Mustafa Balbay, Naim Babüroğlu, Nilüfer Açıkalın, Polat Özlüoğlu, Pucca, Saygı Öztürk, Sinan Meydan, Suat Çağlayan ve Zeynep Oral yer aldı. Etkinlikler, okur-yazar etkileşimini canlı tutan bir gündem oluşturdu.

Fuarın ilk gününde konuşan yazar Adil Yıldırım, sosyal medya kullanımının azaltılmasına vurgu yaptı ve insanların hayatlarını sürekli başkalarıyla kıyaslamamaları gerektiğini söyledi. Yıldırım, 'Kendinizi kıyaslamanız gereken bir kişi var, o da kendiniz. Her insanın hayat yolculuğu farklıdır. Hepinizin hayatı eşsiz' sözleriyle mesajını paylaştı.

sergiler ve tarihsel söyleşiler:

İzmir Kent Kitaplığı tarafından yayımlanan İzmir Fotoğrafhanesi - Görsel Hafızanın İnşası (1840-1922) kitabı ve aynı adlı sergiden hareketle düzenlenen '19. Yüzyıl İzmir’inde Fotoğrafçı Olmak' söyleşisinde, serginin küratörü Aybala Yentürk ile kitabın yazarlarından Onur Eryeşil moderatörlüğünde İzmir’in fotoğrafçılık tarihine dair ayrıntılar paylaşıldı. Söyleşide kentteki ilk fotoğrafçılardan stüdyo düzenlerine, kullanılan teknik ve dönemin gazete ilanlarına kadar pek çok konu ele alındı.

onur konuğu programı ve geri kalan günler:

Fuarın onur konuğu psikolog, yazar ve akademisyen Gündüz Vassaf, fuarın ikinci gününde, 20 Eylül Pazar saat 15.00'te Uzun Havuz Etkinlik Sahnesi'nde Dila Taşcı moderatörlüğünde 'Neandros’ta Şiir ve Yaşam' başlıklı söyleşide okurlarıyla buluşacak. İZKİTAP kapsamında söyleşi ve imza günlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 etkinlik Kültürpark'ın farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

Fuar, 27 Eylül'e kadar her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Etkinlik programı ve detaylı bilgiler için www.kitapizmir.com adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor. Organizasyonda yaklaşık 200 yayınevi ve 400'e yakın yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçı okurlarla bir araya gelecek.

İZKİTAP-8. İZMİR KİTAP FUARI, İLK GÜNÜNDE BİNLERCE KİTAPSEVERİ KÜLTÜRPARK'TA BULUŞTURDU.