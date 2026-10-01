Vodafone Red'le yazda yurtdışı özgürlüğü ve 264 milyon TL tasarruf

Vodafone Red'in yaz ayrıcalıkları ve elde edilen tasarruf

Vodafone Red'in 'Sınırsız Kere Sınırsız' kapsamında sunduğu yaz ayrıcalıkları geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi. Şirketin açıkladığı verilere göre, bu ayrıcalıklar toplam 102 bin kez kullanıldı ve müşterilere toplam 264 milyon TL tasarruf sağlandı. Her kullanım başına düşen ortalama tasarruf ise 663 TL olarak kaydedildi.

yaz ayrıcalıklarının detayları:

Red ayrıcalıkları; seyahat, eğlence, yeme-içme ve ulaşım gibi yaşamın farklı alanlarında müşterilere avantajlar sunuyor. Yaz dönemine özel kampanyaların yoğun talep gördüğü belirtilirken, kullanıcı deneyimlerinin de güçlendiği ifade edildi. Şirketin verileri müşterilerin bu paketleri tercih ederek hem maddi hem de pratik fayda elde ettiğini gösteriyor.

Avrupa Her Şey Dahil Pasaport ve ülke tercihleri:

Vodafone 5G Red tarifelerine özel sunulan "Avrupa Her Şey Dahil Pasaport" ürünüyle 47 bin müşteri, tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetin tamamını ayda 10 gün boyunca Avrupa ülkelerinde ücretsiz kullandı. Bu uygulama, kullanıcılara toplam 197 milyon TL değerinde fayda sağladı. Şirket verilerine göre müşterilerin en çok ziyaret ettiği ülke ise Yunanistan oldu.

yetkili açıklaması:

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Red’in yalnızca tarifelerden ibaret olmadığını vurgulayarak müşterilere uçtan uca iletişim ihtiyaçlarında birçok alanda ayrıcalık sunduklarını belirtti. Şahin, müşterilerin kendilerini değerli hissetmek ve kullandıkları markanın yanlarında olduğunu bilmenin önemli olduğunu; ayrıca akıllı harcama yapıldığını bilmenin müşteriler için öncelikli olduğunu söyledi. Açıklamada, yaz dönemine özel ayrıcalıkların müşterilere sağladığı toplam 264 milyon TLlik tasarruf ile 5G Red paketlerine özel sunulan paketlerin 197 milyon TL tasarruf sağladığı tekrarlandı. Şirket, Red’li müşterilerine yaşam tarzlarına uygun ayrıcalıklarla deneyim sunmaya devam edeceğini bildirdi.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MELTEM BAKİLER ŞAHİN