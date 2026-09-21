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Yangın Kocasinan'da öğrenci yurdu çatısını etkiledi ve söndürüldü

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ve polis müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yangın Kocasinan'da öğrenci yurdu çatısını etkiledi ve söndürüldü

Olay ve müdahale:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi, 3388. Sokak üzerindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sardığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Müdahalenin seyri:

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Müdahale sırasında ekipler yangının çevreye sıçramasını önlemeye odaklandı.

Soruşturma:

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor; olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililerden ve ilgili kurumlardan gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

Öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü

Öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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