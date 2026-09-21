projede değişiklik yapıldıysa kaza önlenebilirdi iddiası

Burdur diyaliz olayı davasında proje tartışması

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs 2024 tarihinde diyaliz sırasında hastaların vücuduna kazan dairesinden gelen antifrizli su karışımının girmesi sonucu 1 kişinin öldüğü ve 33 kişinin rahatsızlandığı olayla ilgili dava sürüyor. Olay sonrası hazırlanan iddianamede, elektrik teknisyeni İ.S., tekniker M.C., makine mühendisi Y.A. ve makine yüksek mühendisi G.A.S. hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme ve yaralama" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

sanıkların savunmaları:

Davanın ilk duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Makine mühendisi Y.A. olay günü hastanede farklı bir işle meşgul olduğunu, olayın ardından haberdar edildiğini söyledi. Nöbetçi teknisyen olduğunu belirten İ.S. ise olay sonrasında proje mühendisi Y.A.'yı arayıp gelişmeleri takip ettiğini anlattı. Nöbetçi teknisyen M.C. ise, olaydan iki gün sonra haberdar olduğunu ve nöbeti sırasında herhangi bir arıza gözlemediğini belirtti.

Projeyi hazırlayan makine yüksek mühendisi G.A.S. ise hastane yapımından önce hazırladığı projede daha sonra yüklenici firma tarafından değişiklikler yapıldığını söyledi. G.A.S. duruşmada, "İlk hazırladığım proje aynen uygulansaydı bu olay meydana gelmezdi" diyerek beraatını talep etti.

mağdurların ifadeleri:

Duruşmada mağdurlar ve yakınları da dinlendi. Diyaliz sırasında baş dönmesi ve bulantı yaşayan Salih İldeniz Şahin, tedavi gördüğü günün akabinde hastaneye çağrıldığını ve yatışının yapıldığını anlattı. Şahin, diyaliz sonrası hissettiklerinin normalden farklı olduğunu belirterek, acil servise yatırıldığını ve sonrasını tam hatırlamadığını söyledi.

Şahin hâlâ yaşadığı sağlık sorunlarını aktardı: "11 gün yoğun bakımda yattım ve bunun 8 günü entübeydim. Sonrasında gelişen sıkıntılar dolayısıyla 6 ay da yürüyemedim." Olayın kendisinde kalıcı zararlara yol açtığını belirten Şahin, tüm sorumlulardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybeden hastalardan birinin yakını Adnan Turgut da babasının olaydan sonra vefat ettiğini belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu bildirdi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Davada tarafların savunmaları ve mağdur beyanları üzerinde durulurken, proje uygulaması, yüklenici değişiklikleri ve sorumluluk sınırlarının mahkemece değerlendirilmesi bekleniyor. Yargılama süreci eksikliklerin tamamlanmasının ardından sürdürülecek.

BURDUR DEVLET HASTANESİ (ARŞİV)