Yaya geçidinde son anda kurtuluş: Diyarbakır'da tehlikeli anlar

Olayın gelişimi:

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Elazığ Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişi, yolun ortasına geldiği sırada önüne gelen aracı fark etti. Kısa bir refleksle geri çekilen vatandaş, aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Görüntülerin kaydı ve önemi:

Olayın tamamı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, sürücü-tedbir ve yaya farkındalığının hayati önemini ortaya koyuyor ve benzer vakaların önüne geçilmesi için dikkat çekici nitelik taşıyor.

Bu tür anlar, yaya geçitlerinde hem yayaların hem de sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor; yetkililerin ve trafik güvenliği uzmanlarının uyarıları, pratik önlemler ve farkındalık kampanyalarıyla desteklenmeli.

DİYARBAKIR'DA YAYA GEÇİDİNDEN GEÇMEYE ÇALIŞAN ŞAHSIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA