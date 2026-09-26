Kuryenin boynunda ve motosikletinde lastik taşıma görüntüleri tartışma yarattı

Görüntülerin detayları:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi 29 Mayıs Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde bir kurye görülüyor. Görüntülerde kurye, iki otomobil lastiğini farklı biçimlerde taşıyor: bir lastik motosikletin yolcu kısmına yerleştirilmiş, diğer lastik ise boynuna asılmış şekilde dikkat çekiyor.

Güvenlik endişeleri:

Bu taşıma yöntemi, hem kuryenin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atıyor. Görüntülerde kuryenin bir süre o şekilde araç kullandığı görülüyor; olayın kaynağında başka detay veya resmi bir açıklama yer almıyor.

Kayda yansıyan anlar, pratik olmayan taşıma biçimlerinin trafik güvenliği üzerindeki risklerini ortaya koyuyor ve benzer durumlarda daha güvenli taşıma yöntemlerinin önemini vurguluyor.

ANKARA’DA ARAÇ LASTİKLERİNİN MOTOSİKLETİNE VE BOYNUNA ASAN KURYENİN İLGİNÇ TAŞIMA YÖNTEMİ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.