Dolar 48,9591 +0,02%
Euro 55,8202 +0,27%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.811,32 +0,68%
EUR/USD 1,1397 +0,15%
Brent Petrol 97,68 -2,53%
--°

Zincirleme kaza Menteşe'de üç araçta maddi hasar oluştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı'nda üç aracın karıştığı zincirleme kaza maddi hasarla sonuçlandı; can kaybı ve yaralanma yok.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 19:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Zincirleme kaza Menteşe'de üç araçta maddi hasar oluştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde zincirleme kaza

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

olay yeri ve kaza gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan üç araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar oluştu.

hasar ve soruşturma:

Kaza, can kaybı ve yaralanma olmadan maddi hasarla atlatıldı. Olayın ardından bölgeye intikal eden trafik ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE UĞUR MUMCU BULVARI ÜZERİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK...

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE UĞUR MUMCU BULVARI ÜZERİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

afyonkarahisar osb'de otomobilin köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada
images

Malatya'da beş günlük huzur uygulaması: 39 aranan şahıs yakalandı
images

Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı
images

Okul bahçesinden Atatürk büstünü söken kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

afyonkarahisar osb'de otomobilin köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Malatya'da beş günlük huzur uygulaması: 39 aranan şahıs yakalandı

Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

Okul bahçesinden Atatürk büstünü söken kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı