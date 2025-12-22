Antalya'da Yakalandı: Diyarbakır'da 34 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan M.T.

JASAT'ın Kumluca operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli zanlının Antalya’da yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgiye göre, M.T., Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucu; zanlının arazi anlaşmazlığı nedeniyle A.Y.A. isimli vatandaşa yönelik kasten öldürme suçunu işlediği, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak amacıyla sera bahçesinde çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Yerlikaya, yakalamaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2.5 yılda ise 436 bin şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik. Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden suçluların izini sürmeye devam ediyoruz."

Bakan Yerlikaya: "Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan şahıs JASAT tarafından yakalandı"