Antalya'da Yakalandı: Diyarbakır'da 34 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan M.T.

Diyarbakır'da 7 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.T., Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 08:15
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 08:15
Antalya'da Yakalandı: Diyarbakır'da 34 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan M.T.

Antalya'da Yakalandı: Diyarbakır'da 34 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan M.T.

JASAT'ın Kumluca operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli zanlının Antalya’da yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgiye göre, M.T., Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucu; zanlının arazi anlaşmazlığı nedeniyle A.Y.A. isimli vatandaşa yönelik kasten öldürme suçunu işlediği, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak amacıyla sera bahçesinde çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Yerlikaya, yakalamaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2.5 yılda ise 436 bin şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik. Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden suçluların izini sürmeye devam ediyoruz."

Bakan Yerlikaya: "Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis...

Bakan Yerlikaya: "Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan şahıs JASAT tarafından yakalandı"

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

