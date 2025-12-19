2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde gerilim arttı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci görüşmesi 18 Aralık Perşembe günü yapıldı; ancak toplantıya işçi kanadını temsil eden yetkililer katılmadı. Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü kulağı şimdi Ankara'ya çevrildi.

Toplantıda neler yaşandı?

Görüşme saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Masada hükümet yetkilileri ve işveren heyeti yer alırken, işçi temsilcilerinin yokluğu, zam görüşmelerindeki uyuşmazlığın derinleştiğine işaret etti. Komisyonun ikinci toplantısı rakamlar yerine katılım eksikliğiyle gündeme oturdu.

3. toplantı ne zaman yapılacak?

Bakanlık kaynaklarından henüz resmi bir takvim açıklanmadı; fakat teamüller gereği bir sonraki görüşmenin önümüzdeki hafta başında düzenlenmesi bekleniyor. Kulislere göre 22-23 Aralık tarihlerinde bir oturum yapılması muhtemel görülüyor.

Asgari ücret zammı hangi tarihte belli olur?

Yasal uygulama ve yerleşik gelenekler doğrultusunda asgari ücret belirleme süreci genellikle dört toplantı üzerinden yürütülüyor. İlk iki toplantıda ekonomik veriler değerlendirilirken, üçüncü toplantıda taraflar tekliflerini netleştiriyor; dördüncü toplantıda ise nihai karar imzalanıyor. Mevcut takvime göre 2026 asgari ücretinin en erken 24 Aralık Çarşamba günü, uzlaşma sağlanamazsa en geç 31 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Kulislerde ağırlıklı tarih olarak Aralık ayının son haftasının ortası konuşuluyor.

İşçi temsilcisi neden toplantıya katılmadı?

İşçi kanadının (Türk-İş) talepleri ile masaya gelen teklifler arasındaki makasın açılması ve süreci protesto etmek amacıyla toplantıya katılmadığı tahmin ediliyor. Katılımsızlık, pazarlıkta tansiyonun yükseldiğine dair bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Üçüncü toplantıda karar çıkar mı?

Teorik olarak mümkün: taraflar üçüncü görüşmede bir rakam üzerinde anlaşırsa dördüncü toplantıya gerek kalmayabilir. Ancak mevcut katılımsızlık krizi, uyuşmazlığın üçüncü toplantıda çözülmesini zorlaştırabilir ve dördüncü toplantının zorunlu hale gelmesine neden olabilir.

Sonuç olarak, asgari ücret görüşmelerinde belirleyici haftaya girilirken, 3. veya 4. toplantı sonucuna göre yeni ücretin Aralık ayının son haftasında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması öngörülüyor.