Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

15 Ekim 2025'te kalp krizi geçiren Fatih Ürek yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda; 'bitkisel hayat' iddiaları ve hastane açıklaması endişe yarattı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:38
Türkiye'nin sevilen sahne sanatçısı Fatih Ürek'ten gelen sağlık haberleri, sanat dünyasını ve hayranlarını derinden etkiledi. 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği ağır kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan sanatçının durumu hakkında endişe veren iddialar ortaya atıldı.

Olay ve mevcut durum

Edinilen bilgilere göre; 15 Ekim 2025 tarihinde evinde fenalaşan ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen Fatih Ürek'in kalbinin yaklaşık 20 dakika durduğu belirtildi. 59 yaşındaki sanatçı, yaklaşık iki aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor; bazı metinlerde ise bu sürecin tam 65 gündür devam ettiği ifade edildi.

İddialar ve klinik gelişmeler

Sosyal medyada yayılan haberlere göre sanatçının bilincinin kapalı olduğu, yalnızca refleks olarak çok kısa süreli gözlerini açıp kapattığı öne sürüldü. Uzun süreli yatışa bağlı olarak vücudunda bası yaraları (yatak yaraları) oluştuğu ve klinik tablonun zaman içinde "bitkisel hayat" evresine doğru ilerlediği iddiaları, umutlu bekleyişi derinleştirdi.

Hastane ve menajer açıklamaları

Hastane yönetimi, sosyal medyadaki asılsız "vefat etti" iddialarına karşı resmi bir açıklama yaparak sürecin ciddiyetini vurguladı. Hastane yetkilileri, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Menajeri Mert Siliv ise önceki açıklamasında sanatçının durumunun "stabil" olduğunu ve tedaviye yanıt beklediklerini belirtmişti. Ancak iyileşme belirtilerinin sınırlı kalması ve komplikasyonların başlaması hayranlar arasında endişeyi artırdı.

Sosyal medya ve gerçek durum

Hastanenin açıklamasına göre Fatih Ürek yaşamını yitirmedi; tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Sosyal medyada dolaşan ölüm haberleri ise gerçeği yansıtmıyor.

Bitkisel hayat nedir, iyileşme mümkün mü?

Bitkisel hayat, hastanın temel yaşam fonksiyonlarının (nefes alma, kalp atışı) devam ettiği ancak bilişsel fonksiyonların ve bilincin kapalı olduğu bir durumu tanımlar. İyileşme süreci hastadan hastaya değişir ve beynin ne kadar hasar gördüğüne göre farklılık gösterir.

Yazar
EDİTÖR

Emine Durgun

