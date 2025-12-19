DOLAR
Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Emniyet Başkanlığı'na dönüştürüleceğini ve polislere 4 gruplu 12/36 çalışma sistemine geçiş takviminin açıklandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:53
Emniyet Genel Müdürlüğü 'Emniyet Başkanlığı'na Dönüşüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet teşkilatında kapsamlı bir yeniden yapılanma yapılacağını açıkladı. Kurumun adı Emniyet Genel Müdürlüğü yerine Emniyet Başkanlığı olarak değiştirilecek; bazı daire başkanlıkları ise genel müdürlük seviyesine yükseltilecek.

Bu değişikliğin amacı, güvenlik hizmetlerinin hızını artırmak ve bürokrasiyi azaltmak olarak ifade edildi. Yapılan çalışma, teşkilat şemasını ve kurumsal statüyü yeniden kurgulayarak yetki ve hareket kabiliyeti yüksek bir idari yapı oluşturmayı hedefliyor.

Ne Zaman ve Nasıl Uygulanacak?

Bakan Yerlikaya, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Yasal düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından yeni tabelaların 2026 yılı başında asılması bekleniyor.

Polislere 4 Gruplu 12/36 Çalışma Sistemi

Toplantıda, teşkilat mensuplarının beklentisi olan mesai düzenlemesi de gündeme geldi. Bakanlık, mevcut 3 gruplu sistemden 4 gruplu 12/36 çalışma sistemine geçiş için hazırlık yaptığını duyurdu. Yeni sistem personelin dinlenme sürelerini artırmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Geçiş takvimi için öngörüler şunlar olarak açıklandı: Mayıs ayındaki genel atama dönemi, polis okullarındaki mezuniyetlerin tamamlanması ve yaz dönemi tayinlerinin gerçekleşmesi.

Standart Kadro ve Görev Puanı Düzenlemesi

Yeniden yapılanma sadece isim değişikliğiyle sınırlı kalmayacak. Her ilin nüfusu, suç oranları ve güvenlik riskleri esas alınarak ideal polis sayısını belirleyecek olan Standart Kadro çalışmasında sona gelindiği bildirildi.

Sık Sorulan Sorular

Emniyet Genel Müdürlüğü kapatılıyor mu? Hayır. Kurumun hukuki statüsü ve ismi değiştirilerek Emniyet Başkanlığına dönüştürülüyor; bu, yetkilerin artırıldığı ve yapının güçlendirildiği anlamına geliyor.

Yeni sistemde polis maaşları değişecek mi? Açıklamada doğrudan maaş artışından söz edilmedi. Ancak kurumsal statü değişikliği ve bazı birimlerin genel müdürlük seviyesine yükselmesi, ilerleyen dönemde rütbe ve kadro derecelerinde iyileştirmelerin önünü açabilir.

12/36 sistemi tüm illerde uygulanacak mı? Bakanlığın hedefi, personel sayısının yeterli olduğu tüm illerde bu sisteme geçmek. Mayıs atamaları ve yeni mezuniyetlerle personel açığının kapatılması ve sistemin genelleştirilmesi amaçlanıyor.

Bu düzenlemeler, teşkilatın hiyerarşik yapısını güçlendirirken polislerin çalışma ve dinlenme koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Detayların yasal süreç ve atama takvimine göre şekilleneceği vurgulanıyor.

