1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak 2026'da hangi hatlar ücretsiz?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2026 Perşembe günü bazı şehir içi raylı sistem seferleri ücretsiz hale getirildi. Yeni yıla şehir içinde ulaşım maliyeti endişesi olmadan girmek isteyenler için karar, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de netlik sağladı.

Hangi hatlar ücretsiz olacak?

Karara göre 1 Ocak 2026'da ücret alınmayacak hatlar şunlardır:

İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı.

Ankara: Başkentray.

İzmir: İZBAN.

Bu hatları kullanan vatandaşlar, turnikelerden kart basmadan veya ücretsiz geçiş hakkı tanımlanmış şekilde geçiş yapabilecekler.

Belediye otobüsleri, metro ve metrobüsler ne durumda?

Resmi Gazete'deki karar, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı hatları kapsıyor. Belediyelere bağlı hatlar (İETT, Metro İstanbul, EGO, ESHOT, Metrobüs, Şehir Hatları gibi) için ise yerel yönetim meclislerinin alacağı kararlar belirleyici olacak. Henüz belediyelerden resmi açıklama gelmemiş olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar ve kamu hizmeti geleneği göz önüne alındığında bu araçların da ücretsiz hizmet verme olasılığı yüksek.

Köprüler, otoyollar ve ücretlerin durumu

Karar, genellikle şehir içi raylı toplu taşıma hizmetlerini kapsıyor. Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen köprü ve otoyollar ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için aksi bir karar açıklanmadıkça geçişlerin ücretli olmaya devam edeceği belirtiliyor. Örnekler arasında Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri yer alıyor.

Uygulama süresi ve diğer ayrıntılar

Ücretsiz ulaşım hakkı, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'da başlayıp aynı gün saat 24.00'te sona erecektir.

Özel halk otobüsleriyle ilgili uygulama da genelde belediyelerin kararlarına göre şekilleniyor; bu araçlarda kart okutulsa bile bakiyeden düşüş yapılmaması gibi uygulamalar geçmiş yıllarda görüldü ancak kesin bilgi ilgili belediyenin duyurularıyla netleşecek.

Yılbaşı gecesi ek seferler planlanıyor

Yılbaşı gecesi vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'de metro ve otobüs hatlarına ek seferler konulması ve bazı metro hatlarının 24 saat çalışması planlanmaktadır. Kesin saat ve hat bilgileri ilgili belediye ve işletmecilerin duyurularında yer alacaktır.

Not: Karar metninde yer alan özel isimler, tarihler ve sayısal veriler Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile aynen korunmuştur.