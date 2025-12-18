Brüksel'de 10 Bin Çiftçi Traktörlerle AB Zirvesini Protesto Etti

Brüksel'de Çiftçi Protestosu: Traktörler Sokakları Kapladı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de devam eden Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında 27 Avrupa ülkesinden yaklaşık 10 bin çiftçi, AB’nin tarım politikalarını ve Mercosur anlaşmasını protesto etmek amacıyla kent merkezini traktörlerle doldurdu.

Gösterinin seyri

Çiftçi sendikalarının çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, dün gece Belçika’nın farklı bölgelerinden Brüksel'e getirdikleri traktörlerle güvenlik bariyerlerini aşmak üzere araçlarını özel olarak donattı. Bu sabah kent merkezine ulaşan traktörler, AB Konseyi binasına giden yollar da dahil olmak üzere birçok ana yolu kapatarak Avrupa Parlamentosu binalarına doğru ilerledi. Protestocular, bazı noktalarda parklarda ve kuruluş binaları çevresinde taş attı, ateş yaktı ve havai fişek ile sis bombası kullandı.

Polisin müdahalesi

Güvenlik güçleri, barikatları yıkan ve polis engelini aşan protestoculara karşı müdahaleyi artırdı. Polis tazyikli su ve biber gazı kullanarak gösteriyi dağıtmaya çalıştı. Olaylarda yaralanan ve gözaltına alınanların sayısına ilişkin yetkililer henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Liderlerin gündemi

Gösteriler sürerken AB liderleri zirvede öncelikli olarak Ukraynaya 2026 ve 2027 yıllarında sağlanacak yardım bütçesinin ayrıntılarını görüşüyor. Liderlerin ayrıca, Rusya’nın Belçika bankalarında dondurulmuş 210 milyar tutarındaki varlıklarının kullanımına ilişkin tartışma ve buna bağlı "ortak borçlanma fikri"ni ele alması bekleniyor.

Mercosur tartışması ve Orban’ın değerlendirmesi

Çiftçiler, AB’nin ortak tarım politikası bütçesinin artırılmasını ve Mercosur anlaşmasından geri adım atılmasını talep ediyor. Mercosur anlaşmasının 25 yıl sürecek şekilde müzakere edildiği, yaklaşık 780 milyon kişilik bir pazarı kapsaması beklendiği ve anlaşma kapsamında 15 yıl içinde birçok ticaret vergisinin kaldırılmasının öngörüldüğü belirtiliyor. Çiftçiler ayrıca 2027 sonrasında planlanan Ortak Tarım Politikası reformları kapsamında sübvansiyonlarda kesintiler olabileceğinden endişe duyuyor.

Bugünkü Zirveye katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, protestolara ilişkin olarak basın mensuplarına şu değerlendirmeyi yaptı: "Mercosur, çiftçileri bitirir. Bu onları bacaklarından vurmak ve bağlamakla eşdeğerdir. Küresel rekabette hiçbir şansları kalmaz".

Brüksel'deki gösteriler ve zirvedeki tartışmalar, hem AB içindeki tarım politikaları hem de küresel ticaret anlaşmaları açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

YAKLAŞIK 10 BİN ÇİFTÇİ, AB'NİN TARIM POLİTİKALARI İLE "MERCOSUR" (LATİN AMERİKA ORTAK PAZARI) ANLAŞMASINI PROTESTOLARI SIRASINDA TRAKTÖRLERLE YOLLARI KAPATTI VE SOKAKLARI ADETA SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ.