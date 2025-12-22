Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Tutuklamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, tanınmış marka danışmanı ve PR uzmanı Mehmet Ali Gül tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, cemiyet ve magazin çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Tutuklamalar ve suçlamalar

Soruşturma kapsamında, hakim karşısına çıkan isimlerden Mehmet Ali Gül, Cihan Şensözlü, Yiğit Macit ve Mehmet Güçlü, Türk Ceza Kanunu kapsamında "fuhuşa teşvik veya aracılık" suçlamasıyla tutuklandı. Dosyanın diğer ayağında ise farklı şüphelilere yönelik işlemler gerçekleştirildi.

İsmail Ahmet Akçay hakkında hem uyuşturucu madde ticareti yapmak hem de fuhuşa aracılık suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi. Eser Gökhan ise uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Kasım Garipoğlu'nun evindeki aramalarda ele geçirilenler

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer kısmı, iş insanı Kasım Garipoğlu ile bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen materyaller oldu. Polis tutanaklarına göre adreste bulunanlar arasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça halinde kristal uyuşturucu madde ve bir miktar sahte dolar yer aldı.

Mehmet Ali Gül kimdir?

Operasyonun ardından sıkça sorulan "Mehmet Ali Gül kimdir?" sorusuna değinmek gerekirse; Türkiye'nin pazarlama, iletişim ve reklam sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Mehmet Ali Gül, Marka Danışmanı ve PR Uzmanı unvanlarıyla biliniyor.

Soruşturma ve tutuklamalarla ilgili gelişmeler kamuoyuna yansımaya devam ederken, dosyanın gizlilikle yürütüldüğü ve adli sürecin ilerlediği bildirildi.