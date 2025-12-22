DOLAR
42,8 -0,06%
EURO
50,19 -0,1%
ALTIN
6.056,76 -1,41%
BITCOIN
3.804.952,89 -0,73%

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında marka danışmanı Mehmet Ali Gül ve diğer şüpheliler 'fuhuşa teşvik veya aracılık' suçlamasıyla tutuklandı; aramalarda silah, uyuşturucu ve sahte dolar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 09:05
Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Tutuklamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, tanınmış marka danışmanı ve PR uzmanı Mehmet Ali Gül tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, cemiyet ve magazin çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Tutuklamalar ve suçlamalar

Soruşturma kapsamında, hakim karşısına çıkan isimlerden Mehmet Ali Gül, Cihan Şensözlü, Yiğit Macit ve Mehmet Güçlü, Türk Ceza Kanunu kapsamında "fuhuşa teşvik veya aracılık" suçlamasıyla tutuklandı. Dosyanın diğer ayağında ise farklı şüphelilere yönelik işlemler gerçekleştirildi.

İsmail Ahmet Akçay hakkında hem uyuşturucu madde ticareti yapmak hem de fuhuşa aracılık suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi. Eser Gökhan ise uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Kasım Garipoğlu'nun evindeki aramalarda ele geçirilenler

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer kısmı, iş insanı Kasım Garipoğlu ile bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen materyaller oldu. Polis tutanaklarına göre adreste bulunanlar arasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça halinde kristal uyuşturucu madde ve bir miktar sahte dolar yer aldı.

Mehmet Ali Gül kimdir?

Operasyonun ardından sıkça sorulan "Mehmet Ali Gül kimdir?" sorusuna değinmek gerekirse; Türkiye'nin pazarlama, iletişim ve reklam sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Mehmet Ali Gül, Marka Danışmanı ve PR Uzmanı unvanlarıyla biliniyor.

Soruşturma ve tutuklamalarla ilgili gelişmeler kamuoyuna yansımaya devam ederken, dosyanın gizlilikle yürütüldüğü ve adli sürecin ilerlediği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Emine Durgun

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt Oruçbeyli'de 5 Kurdun Köpeği Tuzağa Çekme Anı Kamerada
2
Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar
3
Erzincan Pazarcısı Eksi 10'da Sobayla Isınıyor
4
Erciyes A.Ş.'den 'Benimle Çıkar mısın?' Gondolu Kayseri'de
5
Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları
6
Dilovası Ravive yangını iddianamesinde kaçış planı: "Suçu babaları üstlenecek"

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025