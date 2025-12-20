Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu gündemdeki etkisini sürdürüyor. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın şüpheli olarak ifadeye çağrılmasının yankıları devam ederken, Gazeteci Cem Küçük cephesinden çarpıcı bir iddia geldi.

Cem Küçük ne dedi?

Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, soruşturmanın derinleştiğini belirterek yargı çevrelerinden edindiği bilgiler doğrultusunda dosyada Saran dışında bir büyük ismin daha yer aldığını ileri sürdü. Küçük canlı yayında, "Bu operasyon sıradan bir soruşturma değil. Listede çok kritik kişiler var. İki büyük isimden biri Sadettin Saran, diğerini de yakında duyarız!" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'ın uyarısı

Cem Küçük'ün açıklamaları, daha önce TGRT'de yayımlanan programında Gazeteci Şamil Tayyar'ın dile getirdiği iddiaları akıllara getirdi. Tayyar, soruşturmanın kapsamının genişlediğini vurgulayarak, kamuoyunun tanıdığı isimlerin ötesinde "daha ağır isimler" olabileceğine dikkat çekmişti ve örnek olarak Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'u anmıştı.

Sıradaki isim kim?

Cem Küçük, ikinci ismin kim olduğunu henüz açıklamadı; ancak "yakında duyarız" diyerek bu kişinin de en az Sadettin Saran kadar tanınmış ve etkili bir isim olduğunu ima etti. Soruşturmanın genişlemesi ve kulis bilgileri, operasyonun spor ve medya dünyasında yeni yankılar yaratabileceğine işaret ediyor.

Sadettin Saran neden ifadeye çağrıldı?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye davet edildi. Saran'ın çağrılması, dosyanın kapsamının ve kamuoyundaki tartışmaların artmasına neden oldu.