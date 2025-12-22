DOLAR
İzmit'te ambulans devrildi: Panelvanla çarpışmada 6 yaralı

Kocaeli İzmit'te panelvanla çarpışan ambulans devrildi. 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralandı; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 08:07
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 08:43
Kaza ve müdahale

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanan kazada panelvan ile çarpışan ambulansın devrilmesi sonucunda 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 AP 107 plakalı ticari panelvan ile 41 AGP 315 plakalı ambulans henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kaza, Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı’nda meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma

Kazada 6 kişi yaralanırken, yaralılardan 3’ünün sağlık çalışanı olduğu öğrenildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

