İzmit'te ambulans devrildi: Panelvanla çarpışmada 6 yaralı

Kaza ve müdahale

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanan kazada panelvan ile çarpışan ambulansın devrilmesi sonucunda 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 AP 107 plakalı ticari panelvan ile 41 AGP 315 plakalı ambulans henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kaza, Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı’nda meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma

Kazada 6 kişi yaralanırken, yaralılardan 3’ünün sağlık çalışanı olduğu öğrenildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE PANELVAN İLE ÇARPIŞAN AMBULANSIN DEVRİLMESİ NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 3'Ü SAĞLIK ÇALIŞANI 6 KİŞİ YARALANDI. 6 KİŞİ YARALANDI.