Aydın'da Zeytinyağı Fiyatları Yükseldi: Tariş Yeni Fiyatları Açıkladı

Aydın'da düşük rekolte nedeniyle zeytinyağı alım fiyatları yükseldi; Tariş 0,3-2 asit arası yağlar için yeni tarifeyi açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:20
Aydın'da Zeytinyağı Fiyatları Yükseldi: Tariş Yeni Fiyatları Açıkladı

Aydın'da zeytinyağı fiyatlarında artış

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden ve yüksek kaliteli zeytinyağı üretimiyle bilinen sektörde, bu yıl rekoltenin düşük olması alım fiyatlarını yukarı çekti. Nisan ayına kadar 140 TL olan 5 asit zeytinyağının fiyatı son bir ayda yüzde 35 artarak 190 TL'ye yükseldi, cizemlik yemeklik yağ ise 305 TL olarak açıklandı.

Tariş'ten açıklama: Üreticilerin yüzü güldü

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan yeni alım fiyatları, son iki yıldır zor günler yaşayan üreticilerin umutlarını canlandırdı. Geçmişte düşük fiyatlar yüzünden birçok çiftçinin ürünü ağacında bırakmasına neden olan dönemler, açıklanan fiyatlarla kıymete bindi.

Yeni alım fiyatları (Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği)

Yemeklik yağlar: 0,3 asit 305 TL, 0,5 asit 295 TL, 0,8 asit 290 TL, 1 asit 265 TL, 1,5 asit 245 TL, 2 asit 225 TL.

Diğer naturel sızma yağlar: 0,3 asit 295 TL, 0,5 asit 285 TL, 0,8 asit 280 TL, 1 asit ham yağ 202 TL olarak açıklandı.

Aydın'da zeytin sezonundaki hareketlilik sürerken, açıklanan bu fiyatlar üreticilerin maliyetlerini karşılamada ve ürünün pazardaki değerini artırmada etkili olması bekleniyor.

