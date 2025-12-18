DOLAR
Trabzon Ortahisar'da Fırın Denetimi: Ticaret İl Müdürlüğü İncelemesi

Trabzon Ortahisar'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fırınların fiyat listesi ve gramajlarını denetledi; olumsuzluk bulunmadı, 2025'te 1.853 firmada 107.448 ürün incelendi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:26
Trabzon Ortahisar'da Fırın Denetimi: Ticaret İl Müdürlüğü İncelemesi

Trabzon Ortahisar'da Fırın Denetimi

Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Ortahisar ilçesinde fırınlara yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, fiyat listesinde belirtilen gramajların gerçeğe uygun olup olmadığını Haksız Fiyat Yönetmeliği kapsamında inceledi; denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İnceleme Kapsamı

Denetim sırasında ekipler, Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işletmelerin fiyat listesinin bulunması, etiket içeriğinin yönetmeliğe uygun olması ve fiyat listesinde belirtilen gramajların gerçeğe uygunluğuna dikkat etti. Haksız fiyat tespitinde ise gerekli incelemeler yapılarak kurula sevk ediliyor.

Ticaret İl Müdürlüğü'nden Açıklama

"İl Müdürlüğümüz denetim ekiplerince resen ve şikâyete dayalı olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerekli denetimler yapılmaktadır. Denetim esnasında dikkat edilen hususlar; Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında işletmelerin fiyat listesinin bulunması, etiket içeriğinin yönetmeliğe uygun ve mevcut olması, fiyat listesinde belirtilen gramajların gerçeğe uygun olması ve Haksız Fiyat Yönetmeliği kapsamında incelemeler yapılarak fahiş fiyat tespitinde incelenmek üzere kurula gönderilmesidir. Bu bağlamda İl Müdürlüğümüz personelince 2025 yılında bin 853 firmaya denetim yapılmış, 107 bin 448 ürün incelenmiştir. Bu denetimlerde 107 firmada 285 adet aykırılık tespit edilmiş olup, toplamda 2 milyon 555 bin 135 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

