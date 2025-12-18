DOLAR
Kars’ta Kasım 2025'te 595 Konut Satışı — Bölge Lideri

TÜİK verilerine göre Kars’ta Kasım 2025'te 595 konut satıldı; Kars, bölge illeri arasında satışlarda liderliğini korudu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:54
Kars’ta Kasım 2025'te 595 Konut Satışı — Bölge Lideri

Kars’ta Kasım 2025: 595 konut satıldı

TÜİK tarafından açıklanan Kasım 2025 verilerine göre, Kars genelinde konut satışları canlandı ve toplam 595 adede ulaştı. Veriler, kentteki gayrimenkul piyasasındaki hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor.

Bölgede lider Kars

TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kars, sorumluluk alanındaki çevre illerle kıyaslandığında dikkat çeken bir performans sergiledi. Kasım ayında satışlar; Ağrıda 433, Iğdırda 236 ve Ardahanda 78 olarak kaydedildi. Kars, 595 satışla bölgedeki liderliğini sürdürdü.

Türkiye genelinde satışlar

Ülke genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. Satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla İstanbul (24 bin 234), Ankara (12 bin 706) ve İzmir (8 bin 540) olarak kaydedildi. En az satışın gerçekleştiği iller ise Ardahan (78), Bayburt (131) ve Artvin (152) oldu.

Analistler ve yerel yetkililer, Kars’taki hareketliliğin yılsonuna yaklaşırken alım-satım işlemlerindeki hızlanma ile ilişkilendirildiğini belirtiyor.

