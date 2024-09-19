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6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

2024 yılı zamları ile alakalı gün gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:15
6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

2024 yılı zamları ile alakalı gün gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli, memur ve asgari ücretli çalışan maaş zamlarının yanı sıra ülke genelinde her sektörde yaşanan maaş değişiklikleri ile alakalı gelişmeler an an kamuoyuna sunuluyor. Ocak ayında emekli ve memura yüzde 49.25’lik zam uygulaması devreye girmiş ve asgari ücretli de bu kapsamda yüzde 49, 11’lik maaş zammı almıştı. O dönem en düşük emekli maaşı 7.500 TL’den 10.000 TL’ye yükseltilmiş ve Temmuz zammında da 12.500 TL’ye yükseltilecek yüzde 25’lik zam uygulaması devreye alınmıştı. Asgari ücretliye ise Temmuz da ara zam yapılmadı. Bu durum bir çok sektörü etkiledi. Maaşını asgari ücret üzerinden alan milyonlarca çalışan, Ocak ayında yapılacak olan zamma gözlerini çevrili beklerken, özellikle de belediyeler tarafından verilen zam kararları da öncülük edebilmesi adına yakından takip ediliyor.  

2024 yerel seçimler senesi olması sebebiyle seçim öncesi verilen zam vaatleri tek tek yerine getirilirken, yeni yıla 3 ay gibi bir vakit kala, belediye zamları ile alakalı gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz gün kamuoyuna sunulan bir açıklamada Eskişehir’den gelmiş bulunuyor.  

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

ESKİŞEHİR BELEDİYESİ MAAŞ ZAMMI 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen toplu iş görüşmesi ile alakalı açıklama yapıldı. Binlerce işçiyi ilgilendiren açıklamada ilk 6 aylık maaş zammının yüzde 30 olduğunun altı çizildi.  

BELEDİYEDEN SOSYAL HAKLARA DA ZAM 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla doğrultusunda Toplu iş sözleşmesinde sadece maaş zammı kararı verilmesi. Öte yandan sosyal haklara da bir çok kazanım eklendiği ifade edildi.  

Çalışanların sosyal haklarında ortalama %420'ye varan artışlar sağlanırken, 2025 ve 2026 yıllarında, enflasyon oranının maaşlara yansıtılmasına karar verildi. Öte yandan refah payı artışının da yapılacağının  altı çizildi. 

1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2026 dönemini kapsayan iki yıllık sözleşme ile çalışanlar senelik bir güvence ile çalışmalarına devam edecek. Belediye İŞ sendikası ve belediye yetkilileri arasında düzenlenen toplu iş görüşmesi neticesi çalışanın olduğu kadar sendikanın da beklentilerini karşıladığı belirtildi. Bu toplu sözleşme, Espark A.Ş. çalışanlarını ilgilendirirken, 3 bin 100 personelin faydalanacağı ifade edildi.  

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