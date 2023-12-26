Doları olan zengin olacak! O tarihe 1 dolar 50 TL: Piyasaları karıştıran tahmin geldi

Dolar fiyatının 2024'te 50 TL'ye ulaşacağı iddiası gündeme gelirken Deutsche Bank'ın araştırma direktörü olarak görev yapan Christian Wietoska, 2024'e ilişkin bir açıklama yayınladı.

Doları olan zengin olacak! O tarihe 1 dolar 50 TL: Piyasaları karıştıran tahmin geldi
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"2024 yılı dolar fiyat tahmini"

Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa araştırma direktörü Christian Wietoska, 2024 yılı için dolar tahminini açıkladı. Wietoska, merkez bankası satışları ve aynı zamanda piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurunun 28 Mayıs seçimleriyle birlikte serbest bırakıldığını, seçim öncesinde USD/TL kurunun 20 TL'nin altına düşmesiyle bir hafta içinde 23 çay kaşığı bandına ulaşarak en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

22 Haziran 2023'teki merkez bankası toplantısında dolar fiyatı 23,4 ila 23,6 dolar arasında sabitlendi. Faizler yeterince yükselmeyince USD/TL kuru tekrar yükselerek 25'in üzerine çıktı. USD/TL kuru şu anda 29,1 seviyesinde ve bu rakamda yükselişini sürdürüyor.

Doları olan zengin olacak! O tarihe 1 dolar 50 TL

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Bloomberg HT'ye verdiği röportajda Wietoska, dolar kurunun 2024'te de yükselmeye devam edeceğini açıkladı. Özellikle seçim öncesi reel anlamda işlerin çok güçlü olacağını söyleyen Wietoska, döviz kurunun 2024 yılı sonunda 36TL bandına çıkabileceğini anlattı. Uzman isim, açıklamasında "Nominal devalüasyonun çok kademeli olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Wietoska, merkez bankasının dördüncü çeyreğin başlarında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını da söyledi.

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