18-26 yaşa her ay 1.000 TL destek! 3 ay boyunca ödenecek

Bankalar her ay başında yeni başlayan kampanyaları ile alakalı yeni duyurularını yapmaya devam ediyor. Öte yandan bir ay önce başlayan ve yeni ay itibari ile birecek olan kampanyaları ile alakalı da uyarılar sunuluyor. Garanti Bankası da bir çok avantajlı geri iade kampanyalarını sunmaya devam ederekn, öğrencilere yönelik olarak sunulandev kampanya da 3 bin liraya varan geri iade fırsatı sunulacağı açıklanmış bulunuyor. Öğrenciler için Garanti BBVA tarafından Mayıs ayının ortasında başlatılan kampanyalar oldukça dikkat çekiyor.

GENÇLERE 3 BİN LİRA ÖDEME

Garanti BBVA yeni müşterilerine yönelik olarak düzenlediği kampanyaları arasında öğrenci kesimi de dahil ederken, mobil üzerinde müşteri olunması ve kredi kartı başvurusu yapılıp onay alınması halinde belli kurallara istinaden geri ödeme yapabileceğini belirtmiş bulunuyor. Banka tarafından açıklanan kampanyamdan 3 bin lira geri ödeme yapılabileceği belirtilmiş bulunuyor.





Müşteri olurken, GENC2024 promosyon kodunu kullanarak Bonus Genç veya Bonus klasik kredi kartı sahibi olup akabinde belli harcamaları yapan öğrencilere restoran harcamalarının 1.000 TL'si ve dijital abonelik ödemelerinin 1.000 TL'sibanka tarafından karşılanıyor. Öte yandan 6 ay boyunca Havale/EFT işlemlerinde masraf ödenmeyeceği açıklaması da yapılmış bulunuyor. 14 Mayıs'ta başlayan kampanyada 18-26 yaş aralığındaki gençler faydalanabiliyor.

GENC2024 promosyon kodu ile müşteri olan her ğrencinin faydalanabileceği kampanyadan Bonus Genç veya Bonus kredi kartı başvurusu yapan gençler faydalanama imkanı yakalıyor. 3 bin lire bonus kaznabilmek için son başvuru tarihinin 30 Haziran olduğunu belirten banka, ilk 3 ay içinde yapılacak olan her 1000 TL harcamaya 300 TL'ye varan bonus imkanı sağlayacaklarını da açıklamış bulunuyor. Garanti Bankası'ndan gençlere özel olarak sunulan kampanya kapsamında toplam 3 bin lira ödenecek. Başvurular bankanın mobil sitesi ya da internet bankacılığı aracılığı ile tamamlanıyor.