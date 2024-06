Bu kampanyada puanlar patlayacak: Garanti BBVA adeta çil çil dağıtacak

Garanti Bankası kampanyaları ile Ağustos ayında müşteri sayısını kat be kat arttıracağa benziyor. Her kesimden bireye her kategoride avantajlı kampanyalarını sunan Garanti Bankası Haziran ayının ilk haftasının bitmesine sayılı günler kala açıklamasını yaptığı kampanya kapsamında 800 TLye varan iade fırsatını açıklamış bulunuyor.

Garanti Bankası tarafından 800 TL iade fırsatı avantajlı araç kiralamak isteyen bireyi yakından ilgilendiriyor. Garanti Bankası yeni müşterilerine Tiktak uygulaması üzerinde kullanabileceği 800 TL puan ile birlikte özel araçların kiralanması imkanını sunmuş bulunuyor. 5 Haziran tarihinde başlayan kampanya yaz mevsimi boyunca devam edecek iken sıcak havalarda vatandaşın ayağını yerden kesecek fırsatın çok dikkat çekmesi bekleniyor.





GARANTİ BANKASI HAZİRAN KAMPANYALARI

Garanti Bankası'na mobil üzerinden müşteri olunması durumunda promosyon kodu bölümüne Tiktak24 kodunu yazan birey kampanyadan faydalanabilecek iken uygulamada geçerli olacak olan 800 TL puan hesaplarına alışverişin yapılması ile birlikte tanımlanacak. 31 Ağustos’a kadar süre gelecek olan kampanya kapsamında yeni müşteri olan bireye özel kodlar 15 Eylül tarihine kadar kullanılacak. 18 yaş üzeri birey için geçerli olacak kampanyadan Sadece bir kere faydalanabilinecek.

Kiralama işlemini tamamlanması sonrasında otomatik olarak hesaba yatırılacak olan bonuslar ile alakalı banka tarafından yapılan açıklamada devredilemeyeceği ya da nakde çevrilemeyeceği belirtilmiş bulunuyor. Garanti Bankası mobil'i indiren ve mobil üzerinden yeni müşteri olan birey Tiktak’ta 800 TL puan kazanırken özel olarak araç kiralama imkanından faydalanabiliyor