Bist 100
10.138,97 1%
DOLAR
32,38 0,45%
EURO
35,02 -0,46%
ALTIN
2.388,32 -2,5%

Bu kampanyada puanlar patlayacak: Garanti BBVA adeta çil çil dağıtacak

Her kesimden bireye her kategoride avantajlı kampanyalarını sunan Garanti Bankası Haziran ayının ilk haftasının bitmesine sayılı günler kala açıklamasını yaptığı kampanya kapsamında 800 TLye varan iade fırsatını açıklamış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 19:20
Bu kampanyada puanlar patlayacak: Garanti BBVA adeta çil çil dağıtacak

Garanti Bankası kampanyaları ile Ağustos ayında müşteri sayısını kat be kat arttıracağa benziyor. Her kesimden bireye her kategoride avantajlı kampanyalarını sunan Garanti Bankası Haziran ayının ilk haftasının bitmesine sayılı günler kala açıklamasını yaptığı kampanya kapsamında 800 TLye varan iade fırsatını açıklamış bulunuyor.

Garanti Bankası tarafından 800 TL iade fırsatı avantajlı araç kiralamak isteyen bireyi yakından ilgilendiriyor. Garanti Bankası yeni müşterilerine Tiktak uygulaması üzerinde kullanabileceği 800 TL puan ile birlikte özel araçların kiralanması imkanını sunmuş bulunuyor. 5 Haziran tarihinde başlayan kampanya yaz mevsimi boyunca devam edecek iken sıcak havalarda vatandaşın ayağını yerden kesecek fırsatın çok dikkat çekmesi bekleniyor.

tll

GARANTİ BANKASI HAZİRAN KAMPANYALARI

Garanti Bankası'na mobil üzerinden müşteri olunması durumunda promosyon kodu bölümüne Tiktak24 kodunu yazan birey kampanyadan faydalanabilecek iken uygulamada geçerli olacak olan 800 TL puan hesaplarına alışverişin yapılması ile birlikte tanımlanacak. 31 Ağustos’a kadar süre gelecek olan kampanya kapsamında yeni müşteri olan bireye özel kodlar 15 Eylül tarihine kadar kullanılacak. 18 yaş üzeri birey için geçerli olacak kampanyadan Sadece bir kere faydalanabilinecek.

Kiralama işlemini tamamlanması sonrasında otomatik olarak hesaba yatırılacak olan bonuslar ile alakalı banka tarafından yapılan açıklamada devredilemeyeceği ya da nakde çevrilemeyeceği belirtilmiş bulunuyor. Garanti Bankası mobil'i indiren ve mobil üzerinden yeni müşteri olan birey Tiktak’ta 800 TL puan kazanırken özel olarak araç kiralama imkanından faydalanabiliyor

İLGİLİ HABERLER

Bunu yapanın banka hesabına 7500 TL iade yapılacak! Kamu bankasında hesabı olanlar dikkat

Akaryakıtı böyle alan 220 TL para iadesi alacak! Benzin, motorin, LPG almadan önce dikkat

Son 9 gün: Hemen mobile geçmeniz gerekiyor, 1500 TL trink ödeniyor!

Şeker hastaları elinden düşürmeyecek! Diyabeti tarihe karıştıran mucize bitki

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Bu kampanyada puanlar patlayacak: Garanti BBVA adeta çil çil dağıtacak

Emekliye en yüksek promosyonu o banka veriyor! Emeklinin cüzdanını dolduran kampanya

Bunu yapanın banka hesabına 7500 TL iade yapılacak! Kamu bankasında hesabı olanlar dikkat

Şeker hastaları elinden düşürmeyecek! Diyabeti tarihe karıştıran mucize bitki

Genç görünmek isteyen kadınlar dikkat! Bu saç rengi 10 yaş birden gençleştiriyor

Altını doları unutun! Parasını buna yatıranlar köşeyi dönecek

Mobil’den giriş yapan adeta Bonus’a boğuluyor! Bedava alışveriş şöleni başladı

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Son alım fırsatı için tarih verildi

Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Faizler 25 baz puan düşürüldü

Akaryakıtı böyle alan 220 TL para iadesi alacak! Benzin, motorin, LPG almadan önce dikkat

TOKİ 15 ilde ucuz işyeri satacak! Kiradan ucuz taksitle işyeri sahibi olun

Son 9 gün: Hemen mobile geçmeniz gerekiyor, 1500 TL trink ödeniyor!