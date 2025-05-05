05.05.2025 Tarihinde Evlilik Dalgası: Eskişehir ve Çanakkale'de Nikahlar Başladı

Özel Tarih: 05.05.2025

ESKİŞEHİR/ÇANAKKALE - Eskişehir ve Çanakkale'de, nikah törenlerini özel bir tarihe denk getirmek isteyen çiftler, 05.05.2025'te evliliğe adım atan isimler arasında yer aldı.

Elif ve Özgür Bayrak Çifti

Eskişehir'de uzun yıllardır arkadaşlık eden Elif ve Özgür Bayrak çifti, 05.05.2025 tarihiyle hayatlarını birleştirdi. Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesi'ndeki törende, 27 yaşındaki Elif ve 25 yaşındaki Özgür, şahitler ve davetlilerin huzurunda hayat arkadaşlığına ‘evet’ dedi.

Elif Bayrak, bu tarihi seçmelerinin nedenini, kendisinin doğum günü olması ve akılda kalıcılığını vurgulayarak açıkladı: ‘Nikah günümüzü bugüne almak için çok uğraştık çünkü yoğunluk vardı. İmkansız gibi bir şeydi ama sonunda başardık.’

Özgür Bayrak ise dünyaevine girmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Osman Eyvaz'dan Açıklama

Odunpazarı Belediyesi Evlendirme Memuru Osman Eyvaz, akılda kalıcı tarihlerde daha yoğun mesai harcadıklarını anlattı. 'Çok mutluyuz çünkü yaptığımız iş gerçekten güzel bir iş. Herkesin yapmak istediği mesleklerden biri. Sabahtan beri hiç oturmadım ama hiç yorulmadım.' dedi.

Çanakkale'de 10'uncu Çift

Çanakkale'de ise aylar öncesinden başvuru yapan çiftler nedeniyle belediyenin evlendirme dairesinde 05.05.2025 yoğunluğu yaşandı.

Çanakkale Belediyesi Salonu’nda nikahı kıyılan Dilara Gündoğdu (25) ve Kerem Can Kenar (27), bu tarihte evlenen 10'uncu çifti olarak kayıtlara geçti. Gelin Dilara, düğünlerinin temmuzda olacağını belirtti, 'Nikah günümüzü bu tarihi hoşumuza gittiği için özellikle seçtik.' dedi.

Hareketli anlar yaşadığını ifade eden Gündoğdu, ‘Tarih hoşumuza gitti, unutulmaz bir tarih. Unutmayız inşallah.’ şeklinde yorum yaptı. Damat Kerem Can Kenar ise, 'Bu tarihin hoşumuza gitti çünkü mayıs ayı doğum günü ayım ve biz bu tarihi tercih ettik.' diye konuştu.

Çift, yoğun bir gün olacağını düşünerek, tarihlerini ocak ayında belirlemişti. 'Saat 17.00 olsun diyerek, seriyi bozmadık.' diyerek hayallerindeki günü kutladılar.

Eskişehir'de nikah törenlerini özel tarihe denk getirmek isteyen çiftler, "05.05.2025"te evliliğe adım attı. Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesi'ndeki törende Elif ve Özgür Bayrak çifti, şahitler ve davetliler huzurunda hayat arkadaşlığına "evet" dedi.

Eskişehir'de nikah törenlerini özel tarihe denk getirmek isteyen çiftler, "05.05.2025"te evliliğe adım attı. Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesi'ndeki törende Elif ve Özgür Bayrak çifti, şahitler ve davetliler huzurunda hayat arkadaşlığına "evet" dedi.