Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

2026 yılına sayılı günler kala, bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyen on binlerce genç, olası zammın öncesinde işlemlerini tamamlamak için harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) takvimi işlerken, memur maaş katsayısındaki artışla Ocak ayında güncellenecek yeni tarifeye yakalanmamak isteyenler askerlik şubelerine ve e-Devlet ekranlarına yöneliyor.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2025?

Yıl sonuna kadar en çok merak edilen konu, ödenecek rakam. Mevcut düzenlemeye göre, 31 Aralık 2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurusunu yapanlar için geçerli olan bedelli askerlik ücreti 280.850,64 TL olarak uygulanmaktadır. Bu tutar, müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayan yükümlüler için geçerlidir.

Son başvuru günü ne zaman?

Yeni yılda gelecek zamlı tarifeye yakalanmamak ve 2025 yılı rakamlarından yararlanmak isteyenler için kritik eşik 31 Aralık 2025 mesai bitimidir. Resmi tatil ve yılbaşı öncesi banka sistemlerinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle işlemlerin son güne bırakılmaması önem taşıyor. MSB kaynaklarına göre yükümlülerin yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar ödemelerini yapmaları veya başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvurusu iki şekilde gerçekleştirilmektedir.

Hakkında kaçak/bakaya kaydı olmayanlar: Bu grup, askerlik şubesine gitmeden e-Devlet kapısı üzerinden dakikalar içinde başvurusunu yapabilir. Sisteme giriş sonrası "Askerliğim" hizmeti üzerinden bedelli askerlik tercihi seçilip ödeme sürecine geçilir.

Yoklama kaçağı veya bakaya durumda olanlar: Bu durumda e-Devlet üzerinden başvuru kapalıdır; işlemler için ikametlerine en yakın askerlik şubesine şahsen müracaat edilmelidir.

Sıfırdan başvuru yapacaklar için adım adım yol haritası

Sağlık Muayenesi: Henüz yoklaması olmayanlar, aile hekimine gidip muayene olmalı ve "Askerliğe Elverişlidir" raporunu dijital olarak sisteme işlettirmelidir.

Hizmet Tercihi: e-Devlet veya şube üzerinden "Bedelli Askerlik" seçeneği işaretlenmelidir.

Ödeme: Başvuru sonrası oluşan ödeme emri ile T.C. Kimlik Numarası kullanılarak Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi anlaşmalı bankalara veya defterdarlıklara 280.850,64 TL yatırılmalıdır. (Kaçak durumda olanlar ek bedel öder.)

Kura, sınıflandırma ve celp dönemleri

Başvuru ve ödeme sürecini tamamlayanlar için bir sonraki aşama kura işlemidir. 2026 yılında silah altına alınacaklar için kura ve sınıflandırma işlemlerinin Ocak ayı içinde yapılması planlanmaktadır. Eğer başvuru sayısı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayırdığı kontenjanı aşmazsa kura çekimi yapılmadan tüm başvurular kabul edilir; kontenjan aşımı durumunda ise kura devreye girer. Bedelli hakkı kazananlar, 1 aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak vatani görevini yerine getirmiş sayılacaktır.

Not: Başvuru yapıp ödeme yapmayanların, yeni yılda ilan edilecek zamlı tarife üzerinden ödeme yapmak zorunda kalacağı uyarısı önemlidir.