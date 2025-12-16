DOLAR
Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Beyaz Show, uzun aradan sonra eski yuvası Kanal D'ye dönüyor; resmi yayın tarihi açıklanmadı, yeni sezonun 2026 ylbaşı civarında başlayacağı tahmin ediliyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:01
Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor

Beyaz Show, uzun bir ayrılığın ardından efsaneleştiği adres Kanal D ekranlarına geri dönüyor. Türkiye'nin en uzun soluklu talk-show'u olan programın dönüş haberi, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından heyecanla karşılandı. Yapım ekibinin hazırlıkları sürdürüyor ve programın yeni sezonda izleyiciyle buluşacağı kesinleşti.

Beyaz Show ne zaman başlayacak?

Programın resmi yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak kulislerden gelen bilgiler ve son gelişmeler doğrultusunda, yeni sezonun 2026 ylbaşı itibari ile başlayacağı tahmin ediliyor. Kanal D yönetiminin önümüzdeki günlerde fragman veya basın bülteni ile konuyu netleştirmesi bekleniyor.

Cuma gecelerinin vazgeçilmezi geri dönüyor

Cuma gecelerinin klasiği haline gelen Beyaz Show, yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kırmıştı. Programın yeniden kendi yuvasına dönmesi, sadık izleyiciler tarafından büyük sevinçle karşılandı. Sosyal medyada ve arama motorlarında en çok sorulan sorulardan biri olan "Beyaz Show ne zaman başlayacak 2025" aramaları, kanal bilgisinin kesinleşmesiyle birlikte yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Programın vedası ve nedenleri

Yıllarca pek çok yerli ve yabancı ismi ağırlayan programın ekrandan çekilmesinin ardından ortaya atılan soru işaretleri tartışma konusu oldu. O dönemdeki sona erme kararı, zorunlu bir yayın kesintisi değil; Beyazıt Öztürk'ün kişisel tercihleri ve televizyon dünyasındaki değişen dinamiklerle ilişkilendirildi. Ünlü şovmen, çeşitli röportajlarında yılların getirdiği "metal yorgunluğu"ndan söz etmişti.

Geçmişte 2018 ve 2019 yıllarında programın yurt dışı turneleriyle devam edeceğine dair haberler çıkmış; Beyazıt Öztürk'ün O Ses Türkiye jüri üyeliğine geçişi ise talk-show formatının geleceğine dair tartışmaları alevlendirmişti.

Sonuç olarak, Beyaz Show'un Kanal D'ye dönüşü resmen açıklanmış olmasa da kanalın belirlenmesi ve yapım ekibinin hazırlıkları, programın yeniden ekranlara dönme ihtimalini güçlendiriyor. Resmi açıklama ve yayın takvimi için Kanal D'nin duyurusu bekleniyor.

