31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

31 Aralık resmi tatil değil; okullar ve kurumlar normal mesaiye devam edecek. 1 Ocak 2026 Perşembe resmi tatildir; 2 Ocak resmi tatil değil, idari izin belirsiz.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:57
31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

31 Aralık ve 1 Ocak 2026: Resmi Tatil Durumu

2026 yılına girilirken milyonlarca çalışan, öğrenci ve veli tatil takvimini araştırıyor. Sosyal medyada dolaşan iddiaların aksine resmi takvim ve yetkili açıklamalar ışığında 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinin statüsü netleşti.

31 Aralık Çarşamba — Yarım Gün mü?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun çerçevesinde belirlenen takvime göre 31 Aralık resmi tatil statüsünde yer almamaktadır. 31 Aralık Çarşamba günü kamu kurumları ve özel sektör için normal mesai düzeni devam edecektir. Sosyal medyada dolaşan "öğleden sonra tatil" söylentileri gerçek değildir; 31 Aralık için yarım gün uygulaması bulunmamaktadır.

31 Aralık'ta Okullar Açık mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde 31 Aralık günü eğitim ve öğretim faaliyetleri aksamadan devam edecektir. Öğrenciler çarşamba günü ders başı yapacak ve yoklama alınmaya devam edilecektir. Yerel valiliklerden gelebilecek olası kar tatili gibi kararlar dışında, resmi takvimde eğitim tam gün olarak görünmektedir.

1 Ocak 2026 Perşembe — Resmi Tatil

Miladi takvimin başlangıcı kabul edilen 1 Ocak, Türkiye’de resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü okullar, üniversiteler, bankalar, PTT şubeleri, kargolar ve tüm devlet daireleri kapalı olacaktır. Hastanelerin acil servisleri dışında poliklinik hizmetleri verilmeyecek, eczaneler nöbetçi eczane usulüyle çalışacaktır. Çalışma hayatında ise 1 Ocak günü çalışan personele, İş Kanunu gereğince fazla mesai ücreti veya bayram mesaisi ödenmesi gerekmektedir.

Tatil Kaç Gün? 2 Ocak Durumu

1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olmasına karşın, 2 Ocak Cuma resmi tatil değildir. Kamu çalışanları için idari izin verilip verilmeyeceği konusunda henüz Cumhurbaşkanlığı veya Valiliklerden resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Mevcut durumda çalışanlar ve öğrenciler Cuma günü iş ve ders başı yapacaklardır. Öte yandan özel sektör çalışanları ve yıllık izni müsait memurlar, Cuma gününü izinli geçirerek Perşembe'den Pazar'a kadar 4 günlük bir tatil planı oluşturabilirler.

Not: Resmi tatil ve idari izin kararları için ilgili kurumların duyuruları takip edilmelidir.

