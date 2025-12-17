İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

İBB’den Ücretsiz ALES ve DGS Hazırlık Kursları: Başvuru ve Program

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), akademik kariyer hedefleyen gençler ve lisans tamamlama yolundaki adaylar için ücretsiz ALES ve DGS hazırlık kurslarını başlattı. Belediye, Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle 2026 sınav takvimine yönelik kapsamlı bir program hazırladı.

Başvuru Adımları

İBB kurslarına başvurular online olarak yapılıyor. Adayların izlemesi gereken adımlar şu şekilde:

1. Başvuru adresi: https://dersatolyeleri.ibb.istanbul

2. Sitede "Kayıt Ol" sekmesine tıklanarak kişisel bilgiler girilmeli.

3. İlgili sınav türü (ALES veya DGS) ve tercih edilen kurs merkezi seçilmeli.

Kayıtlar 15 Aralık 2025 itibarıyla başlamış olup, kontenjanlar dolmadan işlemin tamamlanması önerilmektedir.

Kursların Başlangıç ve Süresi

İBB’nin uzman eğitmen kadrosuyla düzenleyeceği kurslar 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 26 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek. Program kapsamında öğrencilere toplamda 364 saatlik eğitim verilecek. Dersler, çalışan adaylar ve örgün eğitime devam eden öğrenciler düşünülerek hafta içi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlanmıştır.

Eğitim İçeriği ve Müfredat

Müfredat, sınav formatına birebir uygun olarak adayların en çok zorlandığı alanlara odaklanacak. Programda öne çıkan dersler şunlardır:

Türkçe: Paragraf, sözcükte anlam ve dil bilgisi.

Sözel Mantık: Analitik düşünme ve muhakeme yeteneği.

Matematik: Temel kavramlar, problemler ve ileri matematik.

Sayısal Mantık: Grafik yorumlama ve sayısal analiz.

İBB Ücretsiz Kurs Merkezleri

İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, dersleri şehrin farklı noktalarında yüz yüze gerçekleştirecek. Merkezler şunlardır:

Bakırköy: Cem Karaca Kültür Merkezi

Fatih: Ali Emiri Kültür Merkezi

Ümraniye: Haldun Alagaş Spor Kompleksi

Küçükçekmece: Filenin Sultanları Gençlik Merkezi

İlgilenen adayların başvuru adımlarını takip ederek zamanında kayıt yaptırmaları ve kontenjan bilgilerini site üzerinden kontrol etmeleri önem taşıyor.